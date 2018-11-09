Sevgilisini bıçaklayan genç kadına 3 ay hapis cezası

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) Girne kentinde, kıskançlık yüzünden tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan Nadia Maria Hajjam, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay 27 Temmuz\'da Girne- Alsancak’ta meydana geldi. Evlilik hazırlığı yapan Nadia Maria Hajjam, aynı evi paylaştığı erkek arkadaşı Savaş Şanverdi ile kıskançlık yüzünden tartıştı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında erkek arkadaşından tokat yiyen Hajjam, mutfaktan aldığı bıçağı Şanverdi\'nin karnına sapladı. Ağır yaralanan Şanverdi, Lefkoşa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Şanverdi, hastanedeki müdahalelerin ardından hayati tehlikeyi atlatırken, genç kız ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

\'EVLENECEĞİZ, HATA OLDU\'

Girne\'de süren yargılama dün sonuçlandı. Savaş Şanverdi, mahkemede şikayetçi olmadığını söyledi. Hajjam da çok pişman olduğunu belirterek, \"Savaş ile evlenecektik. Onu çok seviyorum ve bir hata oldu\" dedi.

Mahkeme, sabıkası bulunmayan ve yaraladığı sevgilisinin şikayetçi olmadığını gözönünde bulundurarak Hajjam\'a 3 ay hapis cezası verdi.



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