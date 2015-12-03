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Yaşam

Sevgilisine sinirlendi, sokak ortasında penisini jiletledi

Hastaneye kaldırılan gencin cinsel organı yerine dikildi

03 Aralık 2015 22:53

Cep telefonuyla konuştuğu kız arkadaşına sinirlenen 21 yaşındaki H.B., cadde ortasında cinsel organını jiletle kesti. Hastaneye kaldırılan gencin kopan cinsel organı yerine dikildi.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam merkez Yenişehir İlçesi Güvenevler Mahallesi 1902 Sokak’ta meydana geldi. Simitçi H.B., cep telefonla konuştuğu kız arkadaşı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen H.B, cadde ortasında, onlarca kişinin önünde elini pantolonunun içine sokarak jiletle cinsel organını kesti. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, kendine zarar vermeye devam eden gence, o sırada yakınında bulunan sivil polis müdahale etti.

Polis, kanlar içinde kalan gencin elinden güçlükle jileti aldı. Yaralanan genç ve kopan cinsel organı olay yerine gelen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Cinsel organ yapılan mikrocerrahi ameliyatla yerine dikildi. Sağlık durumu iyi olduğu bildirilen H.B.’nin cinsel organının işlevini yerine getirip getirmeyeceğinin ise tedavi sonucunda belli olacağı belirtildi.

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