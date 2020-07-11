Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'un menajeri: Öyle mesajlar, olaylar var ki Sıla Hanım bile söylediğine utanacak

Rubato grubunun solisti Özer Arkun tarafından darp edildiğini iddia ederek şikâyetçi olan Burcu Yılmaz, şiddet gören kadınlara, “Hukuki süreci herkesin takip etmesini talep ediyor, şiddet gören hiçbir kadının susmaması için yalvarıyorum" diye seslendi. Müzisyen Özer Arkun’un menajeri Gerçek Taşlıoğlu ise iddiaları bir kez daha yalanlayarak, "Birçok suçlamadan biz de dava açacağız. Haklı haksızı o zaman kamuoyu anlayacak. Öyle mesajlar, olaylar var ki Sıla Hanım bile söylediğine utanacak" diyerek merak uyandırdı.

Evlilik hazırlığı yaptığı Burcu Yılmaz’ı darp ettiği iddia edilen Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakkında, kız arkadaşının şikayeti üzerine ‘tehdit’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Arkun’un 4 ay süre ile Yılmaz’a olumsuz söz ve davranışlarda bulunmaması, bulunduğu konuta ve işyerine yaklaşmama ve rahatsız etmemesine karar verilmişti.

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ederken Arkun’un avukatı açıklama yaparak iddiaların asılsız, kurgu ve gerçek dışı olduğunu öne sürmüştü.

"Şiddet gören hiçbir kadının susmaması için yalvarıyorum"

Hürriyet'te yer alan habere göre, yaşadığı şiddet nedeniyle psikolojisinin hâlâ düzelmediğini belirten Burcu Yılmaz ise şunları söyledi:

"Öldüresiye fiziksel şiddet sonrasında da ağır psikolojik şiddet gördüm. Süreçten sanatçının çalışma arkadaşları dahil tüm yakınları en başından itibaren haberdardır. Geçen sürede ne yaşadığımı bir ben bilirim bir de yaşayan bilir. Başta sanatçı Sıla olmak üzere bana destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız iyi ki varız.

Hukuki süreci herkesin takip etmesini talep ediyor, şiddet gören hiçbir kadının susmaması için yalvarıyorum. Bilmenizi isterim ki şiddet videolarının tamamı basında yer almıyor. Şimdi yayınlanan görüntüler nedeni ile ellerine telefon alamayan ailem, kızlarını çok daha vahim bir halde görmeye dayanamaz.”

İddiaları bir kez daha yalanladı: Öyle mesajlar, olaylar var ki Sıla Hanım bile söylediğine utanacak

Müzisyen Özer Arkun’un menajeri Gerçek Taşlıoğlu ise iddiaları bir kez daha yalanlayarak şunları kaydetti:

"Asıl psikolojik şiddete sürekli maruz kalan Özer’dir, ben gördüm. Pazartesi sabahı adliyeye giderek savcılıkta ifademizi vereceğiz. Elimizde onlarca delil var. Birçok suçlamadan biz de dava açacağız. Haklı haksızı o zaman kamuoyu anlayacak. Öyle mesajlar, olaylar var ki Sıla Hanım bile söylediğine utanacak."