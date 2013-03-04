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Yaşam

Sevgilisinden korktu kendisini kaçırdı

İki hafta ortadan kayboluşunu sevgilisine açıklamaktan korkan ABD'li bir adam kaçırılmış numarası yaptı

04 Mart 2013 13:49

ABD'li Rahmell Pettway, kız arkadaşına haber vermeden iki hafta tatile çıktı. Tatil dönüşü sevgilisiyle yüzleşmekten korkan Pettway, kaçırılmış numarası yaptı.

Polis, 36 yaşındaki Pettway’i iki araba arasında buldu. New York Post gazetesinin haberine göre, Pettway’in bantla elleri bağlanmış ağzı ise kapatılmıştı. Ancak, Pettway ellerini bağlamak için kullandığı bant rulosunu koparmayı unuttu.

Vücudunda darbe izlerine de rastlanan Pettway, olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını ancak daha sonra polise verdiği ifadede iki adam tarafından kaçırıldığını, haftalar sonra ise sokağa atıldığını belirtti.

Polisin şüpheleri üzerine Pettway kısa süre sonra yalan söylediğini itiraf etti. Daha önce 14 kez tutuklanan Pettway, bu kez aldatıcı ihbar verme suçuyla tekrar tutuklandı. Pettway’in kız arkadaşından korktuğu için kaçırılma planı yaptığı ortaya çıktı.

(ntvmsnbc)

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