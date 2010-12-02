Sevgilisinden çocuğu oldu

T24 - Ünlü diyetisyen Ender Saraç, 20 yıllık eşi Sevgi Saraç'la boşanma davası sürerken kalbini kaptırdığı Benan Kurtuluş'tan baba oldu.

2004'te Sarıyer Aile Mahkemesi'ne başvuran eşine boşanma davası açan ve eşiyle ayrı evlerde yaşamaya başlayan Ender Saraç'ın adı iki yıl önce Benan Kurtuluş'la anılmaya başlamıştı. Hürriyet'in haberine göre, çocuklarının Amerikan vatandaşı olabilmesi için doğumu Amerika'da yapan Benan Hanım, önceki gün bir erkek çocuk dünyaya getirdi.



Dr. Ender Saraç kimdir?



1959 yılında İzmir’de doğdu, Bornova Anadolu Lisesi’ni ve sonra Ege Tıp Fakültesini bitirdi. Erzurum ili İspir ilçesi Kırık Nahiyesi ve köylerinde mecburi hizmetini yaptı. Çorlu’da askerliğini Alay Tabibi olarak bitirdikten sonra İzmir’de Aile hekimliği ihtisasını tamamladı.



1990 yılından bu yana Ayurveda çalışmaları yapan Ender Saraç İzmir’den İstanbul’a geldiği ilk yıllarda Nükhet Duru ile beraber Uniform Sağlık ve Estetik Merkezinde çalıştı. Daha sonra Türkiye'nin ilk doğal tıp ve estetik merkezi olan Hay Sağlık Merkezi'ni 1994'te kurdu ve genişleterek bugüne kadar geldi.



20 yılı aşkın bir süredir vejeteryan olan Ender Saraç uzun süredir bazı spiritüel tekniklerin ileri aşamalarını da uygulamaktadır. Ender Saraç'ın 2. kitabı olan Ayurveda Sağlıklı Zayıflama kitabı, 2002 yılında piyasaya çıktı ve kısa sürede 21 baskı yaparak Türkiyenin en çok satan kitapları arasına girdi.



Doğal ve Sağlıklı yaşamanın ve Doğal Tıp alanındaki özel çalışmaların yanı sıra Dr. Ender Saraç’ın ayrıca Ruhsal Gelişim Spirütüel Teknikler ve Pozitif Enerji Teknikler üzerine çalışmaları da bulunmaktadır. Ender Saraç aynı zamanda CNN-Türk, TRT-1 ve TRT-int, ATV gibi çeşitli kanallarda düzenli programlar da yapmış ve dönem dönem toplum sağlığını ilgilendiren konularda TV proglamlarına devam etmektedir. Saraç aynı zamanda Vatan gazetesinin de yazarlarından olup halen sağlık yazılarına devam etmektedir. Ayrıca Shubuo ile beraber Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Zayıflama servislerinin içeriklerini de sağlamaktadır.





(Habertürk'ün haberi)





