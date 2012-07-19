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Yaşam

Sevgilisinden ayrılanların yüzde 88'i Facebook'tan takibe devam ediyor

Facebook’un ayrılık sonrası yaşanan acıyı daha dayanılmaz hale getirdiği ortaya çıktı

19 Temmuz 2012 15:52

ABD’li bir üniversite öğrencisinin yaptığı araştırmada, katılımcıların yüzde 88’i eski sevgililerini Facebook’ta gizlice takip ettiklerini itiraf etti.

Sevgilinizden ayrıldınız ama peşini Facebook’tan bırakmadınız. Fotoğraflar, duvarınıza yazdıkları, size attığı mesajların analizi. Hepsi birer hayalet gibi peşinizi bırakmıyor.

Western Üniversitesi master öğrencisi Veronika Lukacs, ‘Karışık bir ilişki: İlişkiler ve Facebook’taki Gelişimi” adlı tezinde, Facebook’un ayrılık sonrası yaşanan acıyı daha dayanılmaz hale getirdiğini ortaya koydu.

Lukacs, son 12 ay için sevgilisinden ayrılmış 18-39 yaş arasındaki kadın ve erkeklerle görüştü. Uyguladığı anket ve röportajlar sonucu, aslında hepimizin bildiği bir gerçeğe bilimsel olarak ulaştı.


Acısı saklı kalıyor


Katılımcıların yüzde 88’i, ilişkilerinin sona ermesinin ardından eski sevgililerini Facebook profillerinden takip ederek onun ne yaptığını, kimlerle vakit geçirdiğini takip ettiğini itiraf etti. Rakamlara göre aşk acısı devam edenler de hiç az değil. Katılımcıların yüzde 74’ü, eski sevgilisini biriyle birlikte mi diye Facebook’tan sürekli kontrol ediyor.

Ancak aşk acısı sadece sinsice takip etmekle kalmıyor. Katılımcıların yüzde 31’i, eski sevgilisinin de onu takip ettiğini düşünerek kıskandırmak için ‘mutlu’ fotoğraflarını eklediğini, yüzde 33’ü ise durum güncellemelerinde sevgilisine manidar şarkı sözleri yazdığını itiraf etti.


Eski sevgiliyle arkadaşlık sona eriyor


Katılımcıların yüzde 52’si, eski sevgililerinin koyduğu yeni fotoğrafları kıskandığı için, ‘o benim için öldü’ diyerek sevgilisini Facebook’tan tamamen siliyor. Araştırmaya göre, Facebook kullanıcılarının sadece yüzde 48’i eski sevgilileriyle arkadaş kalmayı başarabiliyor.

Cnet teknoloji sitesine konuşan Lukacs, Facebook gibi sosyal ağlarda gözetim arttıkça, yaşanan acıyla baş etmenin daha zor olduğunu belirtti. Ancak “sosyal ağlar mı acınızı pekiştiriyor, yoksa ayrılık acınızdan dolayı mı daha çok sevgilinizi takip ediyorsunuz” sorusuna net bir cevap henüz yok. Yine de, Facebook’un ilişkilere yeni bir boyut getirdiği açıkça gözler önüne seriliyor. İlişki durumunuzu güncellemek, eski sevgilinizin fotoğraflarıyla karşılaşmak, yazdığı güncellemeleri görmek aşk acınızı dindirmeye yardımcı olmuyor.

Lukacs’tan küçük bir tavsiye, ayrıldıktan sonra mutlaka Facebook şifrenizi değiştirmeniz. Çünkü, araştırmaya katılanlardan bazıları, sevgililerinin profilllerini hacklemeye çalıştıklarını itiraf etti.

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