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Sevgilisi yüzüne asit döktü

Katie Piper’ın hayatı internette tanıştığı sevgilisi Daniel Lynch’in yüzüne asit dökmesiyle değişti.

19 Ekim 2009 03:00

İngiltere'de yaşayan televizyon sunucusu Katie Piper’ın hayatı internette tanıştığı sevgilisi Daniel Lynch’in yüzüne asit dökmesiyle değişti.

Geçen sene meydana gelen olayda Lynch kıskançlık krizine girdikten sonra tartıştığı sevgilisinin yüzüne asit attı. Hastaneye kaldırılan spikerin yüzü tanınmaz hale geldi. 30’dan fazla ameliyat geçiren Piper, “Asitin yüzümü erittiğini hissettim” dedi. Eski güzel günlerini özlediğini belirten Piper, en azından hayatta kaldığı için mutlu olduğunu anlattı. Sevgilisine asitle saldıran Lynch, 16 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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