Sevgilisi "testleri negatif çıktı" demişti, MedYapım'dan Burak Sergen açıklaması: Covid-19 sebebiyle 3 gündür yoğun bakımda

"Sadakatsiz" dizisinde "Haluk" karakterini canlandıran Burak Sergen, akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısından dolayı kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Dizinin yapım şirketi MedYapım ise oyuncunun Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Oyuncu Burak Sergen, geçen pazartesi günü evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki oyuncu , yoğun bakıma alınmıştı.

Sergen’in Instagram hesabından yapılan paylaşımda, yapılan iki Covid-19 testi sonucunun da negatif çıktığı söylenmiş ve sevenlerinden dua istenmişti.

MedYapım: Covid sebebiyle yoğun bakımda

Burak Sergen’in sağlık durumuyla ilgili son bilgi "Sadakatsiz" dizisinin yapım şirketi MedYapım’dan geldi. Sergen’in Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen açıklamada "Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen’in covid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.