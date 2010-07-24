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Yaşam

Sevgilisi terk edince çatıya çıkıp intihar etmek istedi

Tekirdağ'da sevgilisi terk ettiği için 7 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkışan 19 yaşındaki B.K., polisin kendisini ikna etmesi üzerine çatıd

24 Temmuz 2010 03:00

T24- Tekirdağ'da sevgilisi terk ettiği için 7 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkışan 19 yaşındaki B.K., polisin kendisini ikna etmesi üzerine çatıdan indirildi.


Fransa'nın başkenti Paris’te yaşayan B.K., ailesi ile birlikte yaz tatili için memleketi Tekirdağ’a geldi. Değirmenaltı Mahallesi'nde tatilini geçiren B.K., iddiaya göre tatilde aşık olduğu erkek arkadaşının kendisini terk etmesi üzerine Sami Efendi Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir inşaatın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. İnşaat işçilerinin fark etmesi üzerine polise haber verildi ve polisin ikna ettiği B.K. çatıdan indirildi. B.K. ailesine teslim edilirken, soruşturma sürüyor.

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