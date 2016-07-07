Sevgilisi tarafından darp edildiği iddia edilen Ceylan Çapa: Şakaydı ama yanlış anladılar

Modacı Ceylan Çapa, Türkbükü’nde eğlendikleri mekanda sevgilisi Serkan Uçar tarafından darp edildiği iddialarını yalanladı. "Kavga etmiyorduk, şakalaşıyorduk ama yanlış anladılar" diyen Çapa, "Ben köyde mi yaşıyorum? Bunu kabul edemem. Eğer şiddet görsem ilişkim anında biter. Hatta uçan tekme atarım. Şu an yanımda ilişkimizde bir sorun yok" dedi.

Habertürk'ten Esin Övet'in sorularını yanıtlayan Ceylan Çapa'nın açıklamaları şöyle:

- Ceylan, neden kavga ettiniz?

Esin, kavga etsek ettik derim. Yok öyle bir şey. Kalabalık ortam. Müzik kolonunun altında oturuyoruz. Çok ses var. Serkan’ın kredi kartları benim çantamda duruyor. Hesap ödenecek. O an bir karmaşa oldu aramızda. El kol hareketleri, itiş kakış ama şakalaşıyoruz. Arada çantam gidip geliyor. Korumalar da biz kavga ediyoruz zannetmiş. Hemen geldi Serkan’ı tuttular. Ben de öyle bakıyorum. Onlar arasında tartışırken biz kavga ediyoruz zannedildi.

- Neden korumalar hemen araya girdi bir şey yoksa?

Hepsi beni tanır. Babamı çok iyi tanırlar. Serkan bana bir şey yapıyor zannetmişler. Beni korumak adına anlamadan araya girdiler. Zaten bizden sonra çok büyük kavga çıkmış, olay bizim üstümüze kaldı.

- Hiç darp, tokat yok mu yani?

Hayır Esin, olacak iş mi? Biri bana tokat atsa yanında durur muyum. Ben köyde mi yaşıyorum? Benim hür iradem var. Kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım. Bunu kabul eder miyim? Olacak iş mi? Şu an yanımda. İlişkimizde bir sorun yok.

- Adın kavgacı ve huysuza çıktı. En ufacık bir şey olsa sen kavga çıkarttın zannediliyor.

Daha önceki ilişkimdeki kavga olayında masamızda iki oyuncu oturuyordu. Onlar kavga etti. Biz de dışarıya çıkınca Altuğ ile kavga ettik. Yani olay bende patladı. Ben genç bir kadınım. Eğlenmek benim de hakkım. Dışarıya çıkıyoruz ve gece hayatını sen herkesten iyi biliyorsun. Bu tarz yanlış anlaşılmalar oluyor. Ve biri daha çok ünlüyse olay onda patlıyor. Ben dışarıya çıkmayacak mıyım, eğlenmeyecek miyim? Tanınıyorum diye kabahat benim mi?

- Bir erkekten şiddet görürsen ne yaparsın?

Zaten ilişki olmazdı. Anında biter. Hatta uçan tekme atarım.

- Sen bir erkeğe tokat attın mı?

Uçan tekme bile attım. (Gülüşmeler.) Esin ben şimdiye kadar asla kimseden dayak yemedim.

- Ama “Atmadım” da demiyorsun.

Ben nasıl adam dövebilirim? Ben kimseye dayak atmadım.

- Serkan, ailenle tanıştı mı?

Hayır tanışmadılar. Bizimkiler çok yurtdışında oldukları için daha fırsat olmadı. Gelsinler tanıştıracağım.

Ceylan Çapa, 2015’te katıldığı bir partide o dönemdeki sevgilisi Altuğ Leblebici’yi Gamze Özçelik’ten kıskanarak yumrukladığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Ece Erken'in karnını

tekmelediği öne sürülmüştü

Serkan Uçar boşandığı eşi Ece Erken’in oğlunu evde bırakıp bir doğum günü partisine katılması üzerine mekânı basmış ve şiddetli bir kavga yaşanmıştı. Erken, hamile olduğu dönemde Uçar’ın karnını tekmelediğini söylemiş ve Aile Mahkemesi’nden uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

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