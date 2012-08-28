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Sevgilisi, Prens Harry'yi terk etti

İngiliz kraliyet tahtının üçüncü varisi Prens Harry'nin Las Vegas'taki bir otelde çekilen ve yine çıplak bir kadınla görüldüğü çıplak fotoğrafları bütün dünyada gündemin başköşesindeki yerini koruyor

28 Ağustos 2012 11:00

İngiltere prensi Harry’nin Vegas’ta arkadaşlarıyla kaldığı otelde çekilen çıplak fotoğraflarının internete sızması üzerine sular durulmuyor. Otelin süit odasında iki kadınla strip bilardo oynuyorken fotoğraflanan Prens, görüntülerin orijinallerinin Facebook ’ta paylaşılmasının ardından, sekreteri Jamie Lowther-Pinkerton’un tavsiyesiyle Facebook hesabını kapattı.

Prens’e asıl darbe ise sevgilisi Cressida Bonas’tan geldi. İngiltere ’nin en yüksek tirajlı tabloid gazetesi The Sun, Bonas’ın, Harry’nin çıplak fotoğraflarının ardından “Harry ile bir gelecek düşünüyordum. Fakat bu, o fotoğrafları görmeden önceydi” dediğini öne sürdü. The Sun, geçen hafta, Prens’in fotoğraflarını bazı internet sitelerinde yayımlanmasının ardından basmaya karar vermişti. Gazete, fotoğrafları manşetten vermiş ve “İşte tahtın vârisi” başlığını atmıştı. Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch ise dün yaptığı açıklamada Sun gazetesinin Prens Harry’nin çıplak fotoğraflarını basmasına destek verdi.

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