Sevgilisi ölümden döndü

Dün akşam ekrana gelen 'Bizden Kaçmaz' programının kameraları tarafından görüntülenen Ozan Sevindik, alkollü bir halde taksiye binmek istedi. Taksici son anda Ozan Sevindik'i almaktan vazgeçip bir anda gaza bastı. O sırada taksinin kapısına asılan ve metrelerce yerlerde sürüklenen Sevindik, aracın altında kalma tehlikesi geçirdi.