Sevgilisi olana da olmayana da öneriler

Sevgilisi olanın da olmayanın da en stresli günü; Sevgililer Günü geliyor, İMDATTT!!!



Her açıdan sıkıcı bir gün, her seferinde St.Valantine'e veriştiriyorum valla... Hediye alıp almamakla ilgili bir gün değil bugün, sevildiğini sorgulayıp onay beklediğin bir gün. Kısaca beklentinin, yalnızlığın, çift olmanın sıkıntılarının tavan yaptığı bir 24 saat. Ne yaparız da 2009 Sevgililer Günü'nü atlatırız; işte bu haftaki yazımın özü bu...



Kılavuz



Mutlaka yap: İlişkinin neresinde olursan ol, o ya da bir başkası için giyinme! Kendi istediğin gibi giyin. Ama unutma, güzellik içten başlar! Ne olursa olsun iç çamaşırın güzel olsun demek istiyorum. Zeki Triko'da süper renk ve modeller var, bilginize...



Sakın yapma: Yapılmaması gereken en önemli şey; "Müthiş gözüküyorsun" komplimanına, espri yaptığını sanan bir edayla "Ay sen bir de beni sabah gör" gibi yorumlarda bulunma.



İçecek



Bunu dene: Hava soğuk ve sen; kriz, işsizlik demeden o elbise ve ayakkabılara dünyanın parasını verdin! Üşümemelisin, hasta olmamalısın bu kesin, bir de çok müthiş gözükmelisin! Ruslar votka içerek ısınırlarmış. Eee sen de içebilirsin ama sarhoş olup rezil olmak da var işin içinde. O yüzden bir yerde okuduğum bir bilgiyi paylaşacağım sizlerle; Mulled şarap da aynı işi görürmüş. Sıcak, hafif baharatlı bir şarap oluyor kendisi. Hem daha şık, hem daha kadınsı bir içki...



Durum



Dikkat et: Peki o gün sevgilin yoksa ve 'o' davete gitmen gerekiyorsa! Önce otur ve çocukluğunda ne gibi kötülükler yaptığını ve bu akşam, hangi suçlarının cezası olarak karşında diye düşün. Şaka bir yana o gün single, yani 'eşsiz'sen ve davete gideceksen, başlama saatinden 30-45 dakika sonra git, kalabalığa karışmak daha kolay olacaktır. Ama davet daha samimi bir toplantıysa, 10 dakika sonra git ki, herkes sen gelmeden dedikodunu yapmasın:)



Hediyeler



Eğlence düşkünlerine: Valla bence en çok eğlenilecek zaman, diğerlerinin anlam yüklediği 'o' günlerde olmalı. Biliyor muydunuz, tekerlekli lastik ayakkabılar sadece çocuklar için değilmiş, 42-44 numaraya kadar varmış. Heelys firmasının getirdiği bu ayakkabılar çok süper, kayarak geziyorsun fırıl fırıl... İstersen de etkisiz hale getirebiliyorsun tekerleklerini. Hem ona hem de kendine al, fırıldan derim... Boyner'lerde satılıyor.



Teknoloji çılgınlarına: Eğer "Aşkımız sonsuza kadar sürecek" (ne demekse?!) diyorsan, ona elektromanyetik kirliliğe karşı duran Biorex al. Küçük bir şey, elektronik eşyalara yapıştırıyorsun, artık hiç değilse elektromanyetikler yüzünden hasta olmayacağından emin oluyorsun. Cep telefonu ve diğer elektronik aletler için iki ayrı tipi var.



Keyif insanlarına: Dermalogica ve Four Seasons Otel'in aşkından doğmuş 'For Love' bakımı, şahane bir hediye. Dört elle yapılıyor, yani iki kişi aynı anda vücudunuzun her yerinde rahatlığı garantiliyor. Dört en favori bakım uygulanıyor ve tam 75 dakika boyunca mutluluk vaat ediliyor. Vaatler de karşılanıyor, emin olabilirsiniz.