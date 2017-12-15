Sevgilisi için 'ayaklı WC tabelası' olan gencin işine son verildi

Eskişehir'de sevdiği kız için günde 50 lira karşılığında sokakta üzerinde 'WC- Şadırvan' yazılı yön tabelasını tutan Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü mezunu 25 yaşındaki Uğur Birer, belediyenin böyle tanıtım yapılamayacağını bildirmesi üzerine işine son verildi. Birer yaptığı iş nedeniyle dün birçok gazetede haber olmuştu.

Yaptığı işten pişman olmadığını anlatan Birer, "1, 10, 20 yıl olsa kalırım sevdiğim için. Çıkan yayınlardan sonra belediye burada tabela tutarak 'WC-şadırvan' tabelası ile bunun yerini göstermemize izin vermemiş. İşverenimiz de işten çıkmamızı söyledi. Biz de işten çıktık, bugün son iş günüm" dedi.

Sevgilisi: Havalar soğuyunca üzülmeye başladım

"Böyle bir işi yaptığı için onu çok seviyorum" diyen Uğur Birer'in kız arkadaşı Cansu Yaşar (21) "Erkek arkadaşımı böyle bir iş yaptığı için hiç yadırgamadım. Başta gülüp, eğleniyorduk ama havalar soğuğunca üzülmeye başladım. Yazdan beri benim için çalışıyor. Ona karşı kendimi mahcup hissediyorum. Erkek arkadaşım Birer, gazete ve televizyonlara çıktıktan sonra arkadaşlarım 'Ünlü olmuşsun, o kız senmişsin' diye konuşmaya başladı. Zaten 6 ayımız kaldı, daha sonra Eskişehir'den gideceğiz" şeklinde konuştu.