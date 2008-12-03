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Sevgilisi hatırına Çehov izledi

Tiyatro salonlarında pek sık rastlanmayan Kadir İnanır da oyunda rol alan sevgilisi Jülide Kural'ı izlemek için oradaydı.

03 Aralık 2008 02:00

Tiyatro salonlarında pek sık rastlanmayan Kadir İnanır da oyunda rol alan sevgilisi Jülide Kural'ı izlemek için oradaydı.

Ön sırada oturmak istemedi

Özel hayatını meraklı gözlerden uzak tutan, sinema salonları ve tiyatrolarda bile kendini pek göstermeyen Kadir İnanır, söz konusu sevgilisi Jülide Kural olunca kural tanımıyor. Ünlü oyuncu, önceki akşam Kural'ın rol aldığı, Rus yazar Anton Çehov'un 1904'te yazdığı "Vişne Bahçesi"ni izlemek üzere Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'ndeydi. Tiyatroya Serap-Yılmaz Ulusoy çifti ile gelen İnanır, sevgilisini heyecanlandırmamak için ön sıralarda oturmayı reddetti.

Kokteyl alanında buluştular

Kendine arka sıralarda bir yer bulan Kadir İnanır, gösterim sonrasında Jülide Kural'ı kokteyl alanında bekledi. İnanır, gazetecilerin aşk hayatıyla ilgili sorularını "Burada aşk soruları sormayın. Sete gelin, her şeyi cevaplarım" diye geçiştirirken, Kural ise "Kadir Bey beni her zaman destekler. Onun desteğini ve verdiği gücü her zaman hissederim" dedi. Mekandan birbirine sarılarak çıkan çift, flaşların patlaması üzerine ise uzaklaştı.

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