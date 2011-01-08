Sevgilisi gözlerinin önünde kendini vurdu!

T24 - Malatya'dan 15 gün önce 16 yaşındaki kız arkadaşı Ş.A. ile birlikte İstanbul'a kaçan Savaş Koyun, sevgilisinin gözü önünde başına dayadığı silah ile hayatına son verdi.



Gençlerin Malatya'daki ailelerinin çocukları için kayıp başvurusu yaptıkları öğrenildi. Ş.A., Malatya'daki ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.



Malatya'dan 15 gün önce kız arkadaşı Ş.A. (16) ile birlikte İstanbul'a kaçan 23 yaşındaki Savaş Koyun, kız arkadaşı Ş.A ve Erkan isimli bir kişi ile saat 16.30 sıraları Bağcılar, Sancaktepe mahallesi, 2'nci sokakta bulunan Pusula internet kafeye geldi. Kafede sohbet eden gençler iddiaya göre daha sonra kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Erkan isimli şahıs kafeyi terk etti. Olaydan yaklaşık 10 dakika sonra Savaş Koyun sevgilisinin ve kafedekilerin şaşkın bakışları arasında başına dayadığı silahı ateşledi. Koyun, olay yerinde hayatını kaybetti.







SEVGİLİSİNİN BAŞINDAN AYRILMADI



Kafedekiler hızla dışarı çıkarken, sevgilisi gözleri önünde intihar eden Ş.A. olay yerinde polislerin gelmesini bekledi. Olay yerine gelerek Ş.A'nın ifadesine başvuran polisler Savaş Koyun'un kullandığı bilgisayara da inceleme yapmak üzere el koydu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda Savaş Koyun'un cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ş.A. Malatya'daki ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.





GELDİĞİMİZDE ÖLMÜŞTÜ



Duyduğu silah sesi üzerine internet kafeye gelen çevre esnafı Özkan Şahintekin, "Kafeye geldiğimde birisinin kendini vurduğunu duydum. İçeri girdiğimde de, 16 yaşında bir kız çocuğu Malatya'dan sevgilisiyle beraber kaçıp geldiğini, bir arkadaşının evinde kaldıklarını söyledi. İçeriye girdiğimde çocuk ölmüştü" dedi.



Sesi duyduktan birkaç dakika sonra içeri girdiğini belirten Cumhur Yüksel ise olayı şöyle anlattı: "Gürültüye çıktığımda, internet kafeden insanlar çıkıyordu, dışarı. İçeriye girip baktığımızda 20-25 yaşlarında bir genç kafasına sıkmıştı. Sağda, solda arkadaşlar ağlıyordu. Ambulans geldi, baktı. Ölmüştü."





