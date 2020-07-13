Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı belirtilen Ozan Güven hakkında istenen ceza belli oldu

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği belirtilen Ozan Güven hakkında iddianame hazırlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Güven hakkında, "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ne olmuştu?

Oyuncu Ozan Güven hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs’, 'Hürriyetten yoksun bırakma' ve 'Hakaret' suçlarından şikâyetçi olan sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz, savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürülüğü'nden darp raporu almıştı. Adli tıp uzmanı tarafından hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığı kaydedilmişti.

Ozan Güven de kendi evinde şiddete uğradığını iddia ederek özel bir hastaneden darp raporu almıştı.