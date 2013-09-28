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Yaşam

‘Sevgilinle biraz da ben sevişeceğim’ dedi; kabul etmeyen genci öldürdü

Adana'da bir kişi, sevgilisiyle sevişmek istediği genci, bu teklifi kabul görmeyince bıçakladı. Talihsiz genç hayatını kaybetti

28 Eylül 2013 20:08

 

Adana’da minibüs şoförü 25 yaşındaki Yusuf Doğruoğulları, kız arkadaşıyla otomobilde otururken yanlarına gelip kendini polis olarak tanıtıp, kız arkadaşıyla birlikte olmak isteyen kişi tarafından bıçaklanarak öldürdü. Jandarma ekipleri, elinde telsiz olan zanlıyı arıyor.

Merkez Sarıçam İlçesi'ne bağlı İncirlik Mahallesi'nde minibüs şoförlüğü yapan Yusuf Doğruoğulları, iddiaya göre dün akşam adı açıklanmayan sevgilisini de yanına alıp, otomobille gezmeye çıktı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Fatih Karaçalı’nın haberine göre, Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü yakınlarındaki Topalaklar Köyü yakınlarındaki Dörtler Mevkii'ne giden çift, otomobil de sohbet etmeye başladı.

 

Biraz da ben sevişeceğim

 

Doğruoğulları sevgilisi ile sohbet ederken, elinde telsiz olan bir kişi otomobile yaklaşıp, "Pencereyi aç, ben polisim" dedi. Doğruoğulları, pencereyi açınca katil zanlısı "Sevgilinle biraz da ben sevişeceğim yoksa sizi karakola götürürüm" diyerek genç kızla birlikte olmak istedi. Şüpheli, kendisine tepki gösteren Doğruoğulları'nı bıçakladı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, şoka giren genç kız, 112'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Doğruoğulları, hastaneye götürülürken yolda öldü. Yusuf Doğruoğulları'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yusuf Doğruoğulları'nın cenazesi otopsinin ardından teslim edildiği yakınları tarafından İncirlik Mezarlığında toprağa verildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, genç kızın verdiği bilgiler doğrultusunda katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

 

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