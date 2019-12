Sevgilinizin düşüncelerini okuyun

Sevgiliniz sizinle çok rahat olsa da, her şeyi konuşabiliyor olsanız da, duygularını paylaşmak onun için hiç kolay olmayabilir.



Ağzından alamadığınız cevapları vücut dilini okumayı başarırsanız, yüzünden kolayca alabilirsiniz. Yüz vücudun en konuşkan parçasıdır, çünkü yüzdeki kaslar direk beyinle bağlantılıdır.



Biraz mesafeye ihtiyacı var



Hassas bir konu açmışsınızdır veya bir şeyden rahatsız olmuştur. Belki de iş günü pekiyi geçmediği için cani sıkkındır. Sebep ne olursa olsun belli ki bir şey var: eğer sevgiliniz basını sağa veya sola çevirip sizinle profilden konuşuyorsa, sohbet modanda değildir. Bu hareketi aranızda bir bariyer inşa etmek için kullanıyor demektir.



Ne yapmalısınız?





Soğuk durusunun sizinle hiçbir alakası olmayabilir ama mutlaka onu rahatsız eden bir şey olmuştur ve yalnız kalma istiyordur. Üzerine yürümek, yârdim teklifinde bulunmak daha yersiz olur ve canini daha çok şikâr. Bu durumlarda yapabileceğiniz tek şey onu yalnız bırakmaktır. Ona düşünmesi için yeterli zamanı vermeniz çok önemli.



Yüzündeki ifadenin değiştiğini gördüğünüzde, geçen gün, ya da az önce ne olmuştu diye sorup sessizliği bozabilirsiniz. Anlatmak istemiyorsa kesinlikle zorlamayın. Can sıkıntısının sizinle ilgili olduğuna dair kesin ipuçları vermediği sürece, üzerine gitmenize gerek yok!



Size söylemek istediği bir şey var



Sevgilinize konuşurken arada sırada onun dudağını büktüğünü ya da birkaç kez açıp kapadığını görüyorsanız, emin olun sizinle bir şey konuşmak istiyordur. Bu durum size bir şeyler söylemek istediğinin ama doğru kelimeleri bulamadığının işaretidir.



Birisi bir şey söylemek istediğinde beyin dudaklara sinyal gönderir. Yani kelimeler gecikse bile, dudakları oynar.



Ne yapmalısınız?



Sizinle konuşmak istediğini fark edip, sizinle konuşması için onu zorlarsanız, geri adim atacaktır. Sabırsızlık her zaman olduğu gibi, bu durumda da ise yaramaz. Ona zaman tanıyın, düşüncelerini toparlayıp nasıl olsa sizinle konuşacaktır.



Yârim saat içinde baklayı ağzından hala çıkarmadıysa, üzerine varmayın, konuyu değiştirin. Onu daha rahat bir durumda bulduğunuzda konuyu tekrar açabilirsiniz. Üstelik sizin bu rahat tavrınız onu rahatlatacak ve daha kolay konuşmasını sağlayacaktır.



Tamamen büyülemiştir



Sizden etkilendiğini zaten biliyorsunuz ama size dünyanın en güzel varlığına bakar gibi bakıyorsa, gerçekten sevinebilirsiniz, onu büyülemişsiniz. Size baktığında basını hafifçe eğip, omzuna yaslıyorsa, derin bir ask yasıyor demektir. Farkında olmadan her istediğinizi yapar, çok şefkatlidir.



Ne yapmalısınız?



Daha önce sevgilinizin size yeterince ilgi göstermediğinden yakındıysanız, iste size yakınlaşmak, şefkat göstermek ve tabii ki şefkat görmek için iyi bir fırsat. Yanına oturun, pizza veya içecek bir şey ısmarlayın ve bu yakinliği, hatta vücut temasını sağlayın.



Bu arada ne olur az konusun ve ya onu istemediği, sizin sevmediğiniz konulara girmeyin. Bir şeyi sırf onun için yaptığınızı bilmesi, onu mutlu eder.



Sizden bir şey saklıyor



Sevgiliniz cümlelerin ortasında aniden duruyor ise veya dilini sık kapalı dudakları üzerinden geçiriyorsa, emin olun ki kendi kendine sansür uyguluyordur.



Bu refleks kendi kendini durdurmaya çalışan ve söylediklerine aşırı dikkat eden kişilere aittir. Yani sevgiliniz ağzından bir şey kaçırmaktan korkarsa böyle davranır.



Ne yapmalısınız?



Onu ne pahasına olursa olsun konuşturmak için çaba göstermeden önce, sunu hatırlayın; saklamak istediği şey olumlu da olabilir (sürpriz bir parti gibi), Sizden bazı şeyleri saklamak istemesi problem değil. Belki partnerinizin sakladığı olay gerçekten sizi ilgilendirmiyordur. Sizi üzmek ya da endişelendirmek istemiyordur. Bu durumda konuşması için bastırmanızın bir âlemi yok!



Emin değil



Eğer ilişkinizle ilgili bir sohbet sırasında sevgiliniz dudaklarını tamamen içe doğru yuvarlıyor ise, onun ilişkinizle ilgili ciddi endişeler taşıdığını bilin. Bu davranış konuşmacının içinde kopan fırtınaları işaret ediyor olabilir.



Unutmayın ki, en ufak bir ruh hali değişikliği dudaklara yansıdığı için, içinde sakladığı sorun, ölüm kalım meselesi olmayabilir.



Ne yapmalısınız?



Onu konuşturmak istiyorsanız, ilk önce konuştuğunda bir dramla karsılaşmayacağından emin olmalı. Rahat bir ortam yaratın ve konuya gelmesini sabırla bekleyin. Söyleyeceği şeyi taşıyabileceğinizden emin olmasını sağlayın.



Diğer bir yol da örnekler kullanmaktır. Sizi rahatsız eden bir şeylerle başlayın ki, söz açılsın. Aklınızda olan bir şeyi açıklarsanız, o da kendini size açacaktır. Bağlanmaktan korktuğunu hissediyorsanız, açık konuyu açın ve her iki cevap için de hazırlıklı olun. Her ne olursa olsun durumunuzu bilmek, bilmemekten çok daha iyidir.