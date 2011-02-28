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Yaşam

SEVGİLİNİZİ CEBİNİZDE TAŞIYIN ANKARA (A.A)

28 Şubat 2011 12:28

-SEVGİLİNİZİ CEBİNİZDE TAŞIYIN ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Teknoloji, gerçek hayatta potansiyel sevgilisi ile tanışamayan ya da tanışma öncesi prova yapmak isteyen kullanıcılara yeni imkanlar yaratıyor. Bir süredir masaüstü bilgisayarlarda oynanabilen ''Sanal Arkadaşlık'' oyunları, cep telefonlarına da girdi. İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde ''Cepte Çizgi Roman'' projesi ''Mobile Manga Service'' uygulamasını tanıtan Japonya merkezli NTT Solmare, cep telefonları üzerinden sanal sevgili ile ilişkiyi düzenleyen yeni uygulamasını da pazara çıkardı.  ''Shall we date?: Heian Love'' isimli oyun, Japonya'nın 794-1185 tarihli dönemlerine dayandırılarak saflık, aşk, tutku ve seçimler üzerine grafikler kullanıyor. Oyun 3,99 dolar ücretle iTunes üzerinden indirilerek iPhone üzerinden oynanabiliyor.

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