Dünyanın en önemli modacıları ve modelleri Fashionable İstanbul için Türkiye'ye geldi. Yaklaşık 700 davetlinin katıldığı bu büyük organizasyonda dün ünlü modacı Roberto Cavalli'nin tasarımları podyumdaydı. Cavalli, eğer teklif edilirse İstanbul'da bir gece kulübü açabileceğini söyledi. İşte Cavalli'nin Milliyet gazetesinde bugün (24.10.2009) yayımlanan röportajı:Dünyanın dört bir yanından binlerce insan bu kulüp için şehre geliyor. Burası Milano’nun en iyi yeri. Floransa’da da kızımın işlettiği muhteşem bir yerim var. İnsanların hoşuna gidecek mekânlar yaratmayı seviyorum. Benim modamla ilgilenen biri yaşamdan da zevk almalı. Arada bir gidip iyi müzik dinlemeli, iyi yemek yemeli. İyi, güzel ve mutlu hissetmeli.İyi bir teklif gelirse çok isterim. Böylece İstanbul’a gelmek için daha çok fırsat yaratmış olurum. Buraya birkaç kere geldim ama asla yetmedi. Harika bir şehir. Oryantalizmini seviyorum, verdiği “eskilik” hissini, kültürünü ve gelenekselliğini seviyorum. İstanbul’u daha modern şehirlere tercih ederim.Hayatta çok hayal kurmak lazım. Ama bugün hayallerim Ferrari’ler etrafında dönmüyor. Materyalist isteklerim yok artık.Dünyanın hastalıklı bir yere dönüştüğünü düşünüyorum. Aklımı, gücümü ve karizmamı kullanarak bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Ama ne yapacağımı size söyleyemem.Çok gençken gelen başarı insanın kişiliğini zedeliyor. Her şeyin çok kolay olduğunu, insanların size çok önem verdiğini düşünüyorsunuz. Başarı beni çok değiştirmedi çünkü başarıyı yakaladığımda çok da genç değildim.Krize yaratıcı fikirlerle karşı koymaya çalıştım. Özel ve farklı bir şey bulursanız krizde ayakta kalabileceğinizi düşünüyorum.Özellikle müzik ve sinema dünyasında sahtelik hâkim; samimiyetsiz insan sayısı fazla. Oysa ben olduğum gibiyim. Ve onlar da bunu seviyor.Şöyle diyorum: “Eğer güzel karınızın sizi bırakmasını istemiyorsanız şikâyet etmeyeceksiniz. Sevgilinize para harcıyorsanız karınıza da harcayacaksınız.”Hayattaki en önemli şey özgürlük. Gökyüzünde, boşluğun ortasında, zor bir iş gününün ardından helikopterde günbatımını izlemek bana enerji veriyor ve yaşamı sevdiğimi hatırlatıyor.Güçlerini, karakterliliklerini. Onlarla konuştuğumda gözleriyle gülmelerini...Kabalık.Olayları kendi haline bırakmak. Çok fazla düşünmeden hoşuma gidenleri yaptım, yarattım.Geçtiğimiz haftalarda Çeçenistan’da bir modaevinin açılışına katıldınız. Bu bana ilginç geldi.Hayır, bunu sormayın. Kazara oradaydım. Bir arkadaşımı kırmamak için katıldım o defileye. “Roberto ne olur gelir misin?” dedi, ben de “Sadece bir günlüğüne” diye kabul ettim. Sevdiğim bir insanı mutlu etmek için oradaydım.Bugün tasarımcıların işi zor. Genç kadınlar her şeyi bildiklerini düşünüyorlar. Televizyon ve dergiler sayesinde... Bizim onların neyi sevip sevmeyeceğini tahmin etmemiz gerekiyor.Tanrının hayvanlara çok güzel elbiseler yaptığını düşünüyorum. Hayvan desenleri vahşidir. Bence kadınlar biraz vahşi olmak istedikleri için de bu desenleri seviyor.Karım fikirlerimi toplayıp kombinasyon yapmakta bana çok yardımcı oluyor. Onun ve benim ne yaptığımı anlatmam çok zor. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Harika bir ortaklığımız var.Karım beni destekleyecek kadar akıllı.Sonuna kadar feministim. Kadınlar bazen erkeklerden daha akıllı, daha hassas, özel ve güçlü.1940 Floransa doğumlu Roberto Cavalli’nin babası maden ocağı müfettişi, annesi terziydi.Dedesi, Uffizi Müzesi’nde eserleri sergilenen ressam Giuseppe Rossi’ydi. Babası Naziler tarafından vahşice öldürüldü.Mimar olma niyetiyle Floransa Sanat Akademisi’ne girdi. Bir arkadaşının süveterlerine el boyası desenler yaptığında şansı döndü. 1972’de kadın koleksiyonunu gün yüzüne çıkardı. Brigitte Bardot gibi, her giydiği moda olan Avrupalılar arasında popüler oldu. 1980’lerde havası sönmeye başladı. Tarzını güne uydurmayı reddetti. Fiyakalı kıyafetleri 90’ların minimalizmine abartılı kaçtı.Markaya eski yükşelişini kazandıran tasarımcının eski Avusturya güzeli ikinci karısı, perde arkasındaki gücü Eva oldu. Marka yeniden gözde oldu. Şifon elbiseler ve zebra desenleri bu kez Lopez’den Christina Aguilera’ya, David Beckham’dan P.Diddy’ye Hollywood ünlülerinin kadrajına girdi. Ev eşyaları, aksesuar, koku, ayakkabı, mayo ve gözlük lisansları var. 2008’de şirketine 1.2 milyar euro değer biçildi. 2003’te vergi kaçırmaktan yargılandı.Moda kesmedi, eğlence sektörüne girdi. Milano ve Dubai’de gece kulüpleri açtı. Oğluyla birlikte şarap üretimine başladı. Şan, şöhret ve paranın keyfini Floransa dışında bir tepede konuşlanmış malikânesinde, üzüm bağlarında çıkarıyor. Mor renkli sürat motorunda Sharon Stone gibileriyle dinleniyor, zebra desenli motosikletini, Ferrari’lerini sürüyor. Helikopterini kendi kullanıyor, Filipinli mutfak personelinin hazırladığı yemekleri yiyor.