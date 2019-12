-SEVGİLİNİ ARABAYLA GETİR AT İLE GÖTÜR ANKARA (A.A) - 10.02.2011 - Sevgililer Günü yaklaşırken, işletmeler de sürprizler içeren programları için kolları sıvadı. Düzenlenecek özel etkinliklerde ''sevgililere'' verilecek hediyelerden belki de en ilginci olacak ''İngiliz atı'', başkentteki bir işletmede yapılacak çekilişle sahibini bulacak. Ankara'da bulunan Capital Country Club, Sevgililer Günü'ne özel olarak 12 Şubat'ta düzenleyeceği özel geceye katılacak davetliler arasından bir çifte, İngiliz atı hediye edeceğini açıkladı. İşletme koordinatörü Turgay Hüseyinca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Sevgililer Günü'ne bu yıl özel bir hediye ile girmek istedik ve Türkiye'nin en büyük alanına sahip binicilik tesisi olan işletmemizin konseptine de uygun olması bakımından bunun güzel bir at olabileceğini düşündük'' dedi. Hediye edilecek at ile de bilgi veren Hüseyinca, ''Diamond'' adlı doru renkteki İngiliz atının çok iyi huylu ve''karakterli'' olduğunu, değerinin ise 10 bin Avro civarında bulunduğunu bildirdi. Kazanan talihli şayet ata binmeyi bilmiyorsa, temel binicilik eğitiminin de ücretsiz olarak sağlanacağını belirten Hüseyin Gülarca, ''Talihli çiftimiz o gün buraya arabaları ile gelecek, atları ile dönebilecek. Atın bizim tesisimizde kalmasını isterlerse de kendilerine pansiyon hizmetini de vereceğiz'' dedi. Gecede, sanatçı Cihan Yıldız da bir konser verecek.