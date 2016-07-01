"Sevgilim para için kız satacaktı, 'Seni kıskanırım, kimseyi bulma, ben fuhuş yaparım' dedim"

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bir apartmanda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, Velit S. (23) isimli şahıs, 17 yaşındaki A.K. (17) isimli kadına fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alındı. A.K, "Sevgilim para için kız satacaktı. 'Seni kıskanırım, sen kız bulma ben fuhuş yaparım' dedim" ifadesini kullandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Velit S. ile birlikte emniyete götürülerek ifadesi alınan A.K, 3 ay önce Abuzer K. (22) ile instagramdan tanışıp sevgili olduğunu ve bir süre sonra cinsel birliktelik yaşadığını belirterek, "Daha sonra sevgilim 'paraya ihtiyacım var çok zor durumdayım. Parayı da ancak kız satarak bulabilirim. Kendime satabilecek bir kız bulmam lazım' dedi. Ben de sevgilime 'seni kıskanırım kız bulma ben senin için fuhuş yapar para kazanırım' diyerek fuhuş yapmaya başladım. Bu zamana kadar 15 erkekle birlikte oldum. Daha sonra sevgilim Antalya'ya çalışmaya gitti. Giderken arkadaşı Velit S.'ye bana erkek ayarlamasını söylemiş daha sonra o bana erkek ayarladı aldığımız parayı da Abuzer'e gönderiyordum, kimseden şikayetçi değilim" dediği öğrenildi. A.S. bu ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edildi

Velit S'nin ise arkadaş kurbanı ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Velit S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.