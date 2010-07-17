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Sevgilim kızımı kaçırdı

İzzet Yıldızhan, evlilik dışı birlikteliklerinden olan beş yaşındaki kızı Sevgi'yi kaçırarak, kendisine göstermediği gerekçesiyle sevgilisi Gizem Şahnaz İzgi

17 Temmuz 2010 03:00

T24- İzzet Yıldızhan, evlilik dışı birlikteliklerinden olan beş yaşındaki kızı Sevgi'yi kaçırarak, kendisine göstermediği gerekçesiyle sevgilisi Gizem Şahnaz İzgi'ye dava açtı.

Kadıköy Aile Mahkemesi'ne başvuran Yıldızhan, sevgilisi İzgi'nin, evlilik dışı olan ve geçtiğimiz Şubat ayında nüfusuna geçirdiği beş yaşındaki kızları Sevgi'yi kaçırarak, kendisine göstermediğini öne sürdü.

KARDEŞLERİNDEN AYIRDI

İzgi' nin evlerini terk ettiğini belirten Yıldızhan, dilekçesinde şöyle dedi: "İki ay önce tüm kira ve masrafları bırakıp, evi ve çocuğumuz Sevgi'yi de alarak beni terk etti. Defalarca arayarak çocuğumu görmek istediğimi söyledim. Ancak çocuğu göstermedi. Dört çocuğum daha var. İzgi, çocuğumuzu kardeşlerinden ayırdı."

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