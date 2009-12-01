Sevgilim kime gitti bilmiyorum

Amerikalı aktör George Clooney ile İtalyan TV yıldızı Elisabetta Canalis’in ayrıldığı artık kesin gibi. İtalyan basını Canalis’in kim uğruna dünyanın en yakışıklı adamlarından birini terk ettiğini araştırıyor. İki aday var ama cevabı henüz Clooney bile bilmiyor.



Hollywood’un ünlü aktörü George Clooney yedi aydır birlikte olduğu İtalyan televizyon yıldızı Elisabetta Canalis’i kime kaptırdığını araştırıyor. İtalya’da L’Aquila depremi ile ilgili bir filmin çekimlerini sürdüren Amerikalı aktörün Canalis ile ayrıldığı söylentileri giderek yoğunlaşıyor. Clooney’nin bir televizyon programında Canalis ile evlenmeyeceğini açıklamasından sonra bir daha birlikte görülmeyen çiftin ayrıldığına artık kesin gözüyle bakılıyor. Ancak ne İtalyan paparazzileri, ne de Clooney, Canalis’in “kime gittiğini” bulabildi. İtalyan medyası, bu süreçte Canalis’in hayatına iki erkeğin girdiğini tespit etti. İlki, Milan’ın Hollandalı futbolcusu Clarence Seedorf. İkincisi ise Brezilyalı aktör Thyago Alves.



Henüz eylülde açıklamışlardı



Sardunya doğumlu Canalis, küçük rollerde oynayan bir aktris ve önemsiz bir model olsa da, İtalya’nın en popüler TV programlarını sunarak bir anda ünlenmişti. İtalya’da yazlığı bulunan ve çekimler için de sık sık ülkeye gelen Clooney ile uzun süre gizlice yaşadığı ilişkiyi birkaç ay önce açıklamıştı. Çift eylül ayında Venedik’te el ele poz vermişti. Clooney’nin kendisiyle evlenmek istemediğini açıklamasına kızan Canalis’in adının aşk dedikodularına karıştığı 33 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu Seedorf, Milan’da yaşıyor. Seedorf, evli ve dört çocuk sahibi olmasına rağmen sık sık barlarda görülüyor. Öteki aday Thyago Alves ise Brezilya’nın en ünlü aktörlerinden. 25 yaşındaki Alves Versace, Giorgio Armani, Emporio Armani ve Valentino gibi büyük markaların yüzü.