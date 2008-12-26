'Sevgilim İstanbul’a en iyi film ödülü

Türk sinemasının kadın yönetmenlerinden Seçkin Yasar, Hindistan Kadın Filmleri Festivali’nde en iyi yönetmen ödülüne değer bulundu. Yasar’ın Sevgilim İstanbul adlı filmi de en iyi film seçildi.



Hindistan’da, kadının perdede bir obje olarak sunulmasına karşı ‘Kamera Arkasındaki Kadınları’ destekleyen yeni bir öncü inisiyatif tarafından düzenlenen festivalde bu yıl 44 ülkeden 140 film gösterildi. Uluslararası yarışmada ise dünyanın çeşitli ülkelerinden 85 uzun metraj yarıştı.



Bu yıl dördüncüsü yapılan festivalde En İyi Kısa Film ödülü Geetika Natang’ın, En İyi Belgesel ödülü Aishah Shahidah Simons’ın olurken, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü de Sakshi Talwar aldı.



