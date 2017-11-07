Sevgililerini öldüren Japon 'kara dul'a idam cezası

Japonya'da yaşlı eşi ve sevgililerini siyanürle zehirleyerek öldüren, miras ile sigorta kaynaklı milyonlarca doları üzerine geçiren 'Kara Dul' lakaplı Chisako Kakehi adlı kadın idama mahkûm edildi.

Kyoto Bölge Mahkemesi 70 yaşındaki Kakehi'nin bir eşi ve 2 sevgilisini öldürmek ve bir başka sevgilisini de öldürmeye teşebbüs etmek suçlamalarından asılarak idam edilmesine hükmetti.

Mahkeme savunma avukatlarının Kakehi'nin bunamadan muzdarip olduğu gerekçesiyle hakkında cezai işlem yapılmaması talebini de reddetti.

2009'dan bu yana en uzun ikinci dava

Sputnik'in haberine göre, ilişkiye girdiği yaşlı erkekleri siyanürle zehirleyerek öldüren 70 yaşındaki eski milyoner kadının davası bir süredir Japon kamuoyunu meşgul ediyordu. Kakehi, çiftleştikten sonra erkek eşlerini öldüren zehirli örümcek türü 'Kara Dul'a benzetiliyordu.

135 gün süren yargılama süreci ülkede 2009 yılında hem yargıç hem jürinin olduğu ortak sisteme geçilmesinden bu yana yapılan en uzun ikinci dava olarak da kayıtlara geçti.

"Para aşkı için..."

Mahkeme, Kakehi'nin milyonlarca dolarlık hayat sigortalarında hak sahibi yapıldıktan sonra 3 erkeği öldürdüğünü belirterek, "Para aşkı için ona tamamen güvenen kurbanları öldürdü" dedi.

Kakehi'nin ödemelerden 10 yıl içinde 1 milyar yen (8.8 milyon dolar) ele geçirdiği ancak bu paranın büyük kısmını başarısız finansal işlemlerde boşa harcadığı belirtildi.

Kakehi'nin çoğu hasta olan yaşlı erkeklerin bazılarıyla çöpçatan siteleri aracılığıyla tanıştığı açıklandı. Polis Kakehi'nin evindeki çöpte siyanür izine rastlamış, ayrıca ölen 2 erkeğin vücudunda siyanür bulunmuştu.

Eşini öldürdüğünü itiraf etmişti

Mahkemenin başladığı haziranda önce konuşmayı reddeden Japon kadın daha sonra dördüncü kocasını 2013'te öldürdüğünü itiraf etmişti.

Japon basınına göre Kakehi, "Onu öldürdüm çünkü diğer kadınlara on milyonlarca yen verdi ama bana bir kuruş vermedi" demişti. Kakehi, "Eğer yarın asılırsam, gülerek öleceğim" ifadelerini kullanmıştı.