Sevgilileri balta ve satırla öldürdüler

Sarıyer Zekeriyaköy Gümüşdere Köyü’nde bir mandırada çalışan Türkmenistan uyruklu sevgililer, sabaha karşı ölü olarak bulundu. Türkmen sevgililerin vücutlarının çeşitli yerlerinde kesikler olduğu, balta ve satır ile öldürüldükleri belirlendi.

DHA’da yer alan habere göre; Olay sabah saat 08.00 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy’e bağlı Gümüşdere Köyü’nde bulunan Ergün Çelik’e ait mandırada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Jandarma ekiplerine bir kadın tarafından telefonla Türkmenistanlı çiftin tartışma sonucu öldürüldüğü ihbarı yapıldı. İhbarın hemen ardından sabah saatlerinde mandıraya gelen mandıra sahibi Ergün Çelik, çalışanlardan Ramazan Babakov ve ismi öğrenilemeyen sevgilisinin cesedi ile karşılaştı.

Çelik’in durumu Jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda, Türkmen uyruklu sevgililerin vücudunun çeşitli yerlerinde balta ve satır ile yapıldığı tahmin edilen derin kesikler tespit edildi. Balta ve satır ile vahşice öldürülen sevgililerin Türkmenistan uyruklu oldukları kısa süre önce mandırada çalışmaya başladıkları kaydedildi. Erkeğin 23 yaşında Ramazan Babakov olduğu, sevgilisinin adının da Gül olduğu bildirildi. Gül isimli kadının kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor.

İhbarı yapan kadın gözaltına alındı

Çevrede yaşayanların ifadelerine başvuran jandarma, olay yerinde ipucu araması yaptı. Cinayet gerçekleştiği çevre incelendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, mandıra sahibi Ergün Çelik’in ifadesine başvurduktan sonra sabah saatlerinde telefonla ihbar yapan genç kadını gözaltına aldı. Jandarma cinayeti işleyen kişi ya da kişileri araştırıyor.

Gün boyu olay yerinde bulunan Gümüşdere Mahallesi Muhtarı Abdullah Gündoğdu yaptığı açıklamada genç çiftin evin içinde ölü olarak bulunduğunu söyledi: Gündoğdu cinayetle ilgil şu açıklamaları yaptı: "Tam olarak bizimde bilgimiz yok. Jandarma araştırmasını yapıyor. En kısa zamanda olayı meydana çıkaracaklar. Sevgili olduğunu söylüyorlar. İkiside öldürülmüş. Burada çalışıyorlar. Sabah öldürülmüş şekilde bulunmuş. Dışarıda boğuşma olmuş evin içinde öldürmüşler. Önce keserle kafalarına ve ellerine vurarak yaralamışlar, sonra satırla kesmişler. Olayla ilgili bir görgü tanığı ya da gözaltına alınan biri yok."