Sevgililere havada evlenme teklifi fırsatı

Onur Air, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, sevgililere gökyüzünde sürpriz bir evlilik teklifi yapma fırsatı verecek.



Onur Air'den yapılan yazılı açıklamada, evlilik teklifini sürpriz bir şekilde yapmak isteyen sevgililere, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, gökyüzünde yaratılan fırsat, şu cümlelerle ifade edildi:



"Evlenme teklifinizi sürpriz bir şekilde Sevgililer Günü'nde yapmak ister misiniz? Peki bu teklifi 10 bin metre yükseklikte yapmak ister misiniz? Siz sohbet ederken hostesiniz yüzüğünüzü şık bir tepside getirsin mesela... Teklifinizden hemen sonra mumlar eşliğinde güzel bir pasta... Belli mi olur, belki gidiş-dönüş biletlerinizi de Onur Air hediye eder... Cevabınız 'Evet' ise ve böylesi unutulmaz bir teklifte bulunmak istiyorsanız işte size fırsat... Our Air, sevgililere 14 Şubat günü yapılacak tüm iç hat seferlerinde istenilen bir uçuşta evlenme teklifi etme imkanı sunuyor. Yüzük sizden, uçak biletleri ve pasta Onur Air'den."



Açıklamada, sevgilisine gökyüzünde sürpriz evlilik teklifi yapmak isteyenlerin "www.onurair.com.tr" internet adresinden veya 444 6687 numaralı çağrı merkezi ile yetkili acentelerden öğrenebilecekleri seferlere göre, en geç 11 Şubat çarşamba günü saat 14.00'e kadar "sevgililer.gunu@onurair.com.tr" elektronik posta adresine başvurmaları gerektiği belirtildi.



İsim ve soyadlarıyla birlikte fotoğraflarını da başvurulara eklemeleri istenen çiftlerin, uçuş yapmak istedikleri seferleri de başvuru sırasında belirtmeleri gerektiği kaydedildi. Onur Air yetkilileri, 14 Şubat günü 32 adet iç hat uçuşu bulunduğunu hatırlattı.

