Sevgililer Günü'nü ağaç dikerek kutlayın

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), vatandaşları Sevgililer Günü'nde 7 ağaç dikmeye davet etti.



ÇEKÜL'den yapılan açıklamada, doğal kaynaklar, kültürel miras ve insanı bir bütün olarak ele alan, doğal ve kültürel çevrenin korunması ve yaşatılmasına katkıda bulunmak amacıyla kent, havza, bölge ve ülke ölçeğinde projeler üreten vakfın, yaklaşık 20 yıldır çalışmalarına devam ettiği anlatıldı.



Vakfın 1993 yılında başlattığı "7 Ağaç Ormanları" projesinin, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında tüketim alışkanlıklarının dönüşmesinin önemli payı olduğu inancıyla doğaya olan borcu ödemeyi anlamlı bir armağana dönüştürdüğü kaydedilen açıklamada, "Sevgililer Günü gibi özel günlerde '7 Ağaç Ormanları'na fidan diktirebilir, hem sevdiklerinizi, hem doğayı sevindirebilirsiniz" denildi.



Açıklamada, ayrıntılı bilgiye "www.cekulvakfi.org.tr" internet adresinden ulaşılabileceği belirtilerek, isteyenlerin, internet üzerinden veya "0212 249 64 64" numaralı telefonu arayarak sevdikleri için fidan dikilmesini sağlayabileceği kaydedildi.



Herkesin günlük yaşamında tükettiği kağıt, kalem, mobilya, yakacak gibi gereksinimleri için yılda ortalama 7 ağacın kesilmesine neden olduğu ifade edilen açıklamada, 7 ağaç bedelinin 30 TL olduğu bildirildi.



(AA)

