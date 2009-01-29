T24 LogoT24 Logo
Çevre

Sevgililer Günü'nü ağaç dikerek kutlayın

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Sevgililer Günü'nde 7 ağaç dikmeye davet etti.

29 Ocak 2009 02:00

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), vatandaşları Sevgililer Günü'nde 7 ağaç dikmeye davet etti.

ÇEKÜL'den yapılan açıklamada, doğal kaynaklar, kültürel miras ve insanı bir bütün olarak ele alan, doğal ve kültürel çevrenin korunması ve yaşatılmasına katkıda bulunmak amacıyla kent, havza, bölge ve ülke ölçeğinde projeler üreten vakfın, yaklaşık 20 yıldır çalışmalarına devam ettiği anlatıldı.

Vakfın 1993 yılında başlattığı "7 Ağaç Ormanları" projesinin, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında tüketim alışkanlıklarının dönüşmesinin önemli payı olduğu inancıyla doğaya olan borcu ödemeyi anlamlı bir armağana dönüştürdüğü kaydedilen açıklamada, "Sevgililer Günü gibi özel günlerde '7 Ağaç Ormanları'na fidan diktirebilir, hem sevdiklerinizi, hem doğayı sevindirebilirsiniz" denildi.

Açıklamada, ayrıntılı bilgiye "www.cekulvakfi.org.tr" internet adresinden ulaşılabileceği belirtilerek, isteyenlerin, internet üzerinden veya "0212 249 64 64" numaralı telefonu arayarak sevdikleri için fidan dikilmesini sağlayabileceği kaydedildi.

Herkesin günlük yaşamında tükettiği kağıt, kalem, mobilya, yakacak gibi gereksinimleri için yılda ortalama 7 ağacın kesilmesine neden olduğu ifade edilen açıklamada, 7 ağaç bedelinin 30 TL olduğu bildirildi.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24