Sevgililer gününe özel 'Aşkıbiyotik'

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de bir mağazanın \'Sevgililer Günü\'ne özel hazırladığı hediyelik eşya konsepti dikkat çekti. \'Aşk Konservesi\', \'Aşk Çeki\' ve \'Aşkıbiyotik\' ismiyle satışa sunulan eşyalar, ilgi gördü.

Kent merkezinde, Yeraltı Çarşısı olarak bilinen çarşıda, bir mağazanın sevgililer günü için hazırladığı konseptler dikkat çekti. İçinde notlar ve gül yaprakları bulunan \'Aşk Konservesi\', \'Aşk Çeki\' ve \'Aşkıbiyotik\' rağbet gördü. Aşk çeki ile sevgililer birbirlerine not yazıp verirken, aşkıbiyotik içinde ise iki güzel sözün bulunduğu kapsül bulunuyor.

Mağazanın işletmecisi Mehmet Aktaş, bu yılın en çok dikkat çeken ürünlerini 5 ile 50 lira arasında değişen fiyatlarla sattıklarını söyledi. Aktaş \'\'Aşk Bankası çeki dediğimiz ürünü sevgililer günü dolayısıyla satışa sunduk ve en ilgi çeken ürünlerimizden bir tanesi. Sevgililer, her gün güzel notlar yazarak, yapraklarını yırtarak birbirlerine hediye edecekler. Aşkıbiyotik içinde ise iki not kağıdı ve iki kapsül var. Kapsülün içinde de yine not kağıdı var. Sevgililer günü için özel aşk konservesi getirdik. 365 gün boyunca her gün hatırlamak için. içinde kuru güller ve güzel sözler var\" dedi.

ERKEN SEVGİLİLER GÜNÜ ALIŞVERİŞİ

Gümüş kolyelerin de yine çiftlerin tercihleri arasında yer altığını kaydeden Aktaş, “İçi açılan, isim yazılan ve fotoğraf koyulan kolyelerimiz var. Bu senenin en çok satılan ürünlerinden biri gümüş kolyedir. Sevgililer günü hediyesi almak için müşteriler yeni yeni gelmeye başladılar. Vakti olanlar daha önceden alıp, daha rahat alışveriş yapıyorlar, ürünleri daha iyi inceliyorlar” diye konuştu.

