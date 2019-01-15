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Dünya

Sevgililer Günü'ne 'İslami alternatif': Bacılar Günü

Bacılar Günü'nde kadın öğrencilere başörtüsü ve çarşaf dağıtılacak

15 Ocak 2019 22:32

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Pakistan’daki bir üniversite, Sevgililer Günü’ne İslami bir alternatif getirdi. Pencab eyaletinindeki Faysalabad’da bulunan Tarım Üniversitesi (UAF), Sevgililer Günü’nü ‘Bacılar/Kız Kardeşler Günü’ olarak kutlama ve kadın öğrencilerine başörtüsü ile çarşaf dağıtma kararı aldı.

Üniversitenin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurum, bu kararı Doğu kültürünü ve gençler arasında İslami gelenekleri öne çıkarmak için aldı. Rektör Yardımcısı Zafar İkbal Randova, kararla ilgili olarak, “Kültürümüzü unutuyorduk ve Batı kültürü toplumumuzda kök salıyordu“ dedi.

AFP’ye konuşan UAF Sözcüsü Kamar Bukhari ise üniversitenin 14 Şubat’ta öğrencilere dağıtmak amacıyla başörtü bağışlarını beklediğini söyledi.

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