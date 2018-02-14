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Ekonomi

Sevgililer Günü'nde pırlantaya ilgi

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- Gaziantep'teki kuyumcular ve mücevherat mağazalarında 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor

14 Şubat 2018 13:19

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- Gaziantep\'teki kuyumcular ve mücevherat mağazalarında 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Altın ve dolardaki artışa rağmen ilginin azalmadığı mücevherler, hediye alımında ilk sırada yer alıyor.
Sevgililer Günü\'nün gelmesiyle beraber sevdiklerine özel hediye almak isteyenler, değerli taşlara rağbet gösteriyor. Bin liradan başlayıp, 400 bin liraya kadar çıkan farklı fiyatlardaki mücevherler, alıcılarını beklerken, iş yeri sahipleri de ilgiden memnun olduklarını belirtti. Gaziantep\'te pırlanta mağazası sahibi Mehmet Durdu Kocalar, Sevgililer Günü nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını ve satışlardan memnun olduklarını söyledi. Kocalar, son dönemde altın ve dolardaki yükselişin de mücevher piyasasını etkilediğini söyledi.
Teknolojik gelişmelerle beraber mücevherlerde daha uygun fiyatlar oluştuğunu belirten Kocalar, en çok tek taş ve 5 taş pırlanta yüzüklerin tercih edildiğini belirterek, \"Genç nesil eskisi gibi çok şaşalı şeyler istemiyor. Daha kibar ve ince ürünleri tercih ediyorlar. En çok tek taş ve 5 taş pırlanta yüzük satıyoruz. Bununla beraber Sevgililer Günü\'ne özel olarak yüzde 50 indirim yapıyoruz. Bunun da satışlarımızda büyük etkisi oldu. Bir de şöyle bir kampanyamız var; aldığınız ürünleri değiştirmek istediğiniz zaman aldığınız fiyattan sayıyoruz. Pırlanta bir yatırım aracıdır aslında. Neticede 7 bin yıllık bir taş alıyor insanlar. Her taşın kendine ait bir dünyası var. Pırlanta aşk gibidir\" diye konuştu.

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