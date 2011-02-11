-SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NİKAH YOĞUNLUĞU ADANA (A.A) - 11.02.2011 - Anıl Bağrık - Evlilik yıl dönümlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftlerin, nikahlarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıydırmak istemesinin evlendirme dairelerinde yoğunluğa neden olduğu bildirildi. Mutlu bir yuva sahibi olmanın hayalini kuran çiftler, nikahlarının yıl dönümüyle de özel bir anlam taşımasını istiyor. Kimi çiftler 14 Şubatta yer bulamayacakları düşüncesiyle bir yıl önceden bu tarihe gün alırken, kimileri de birkaç gün kala sürpriz yapmak için evlendirme dairelerinin yolunu tutuyor. Çiftlerin bu ilgisi de evlendirme dairelerinde şimdiden bir yoğunluğun yaşanmasına sebep oldu. Bu yoğunluk Adana'da merkez ilçe Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam belediyelerine ait evlendirme dairelerinde de gözleniyor. Seyhan'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah kıydırmak için 20 çift gün alırken, Çukurova'da 15, Yüreğir'de 12, Sarıçam da ise 2 çift bu özel günde tatlı bir heyecan yaşamaya hazırlanıyor. Evlenme dairesi yetkilileri de, Sevgililer Günü için yeni başvurular da beklediklerini, başvuruları geri çevirmemek için gerekli tedbirleri aldıklarını bildirdiler.