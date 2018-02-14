Sevgililer Günü'nde, eşine buzağı hediye etti

Trabzon'da Tonya ilçesinde oturan 85 yaşındaki Ahmet Baki, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 60 yıldır evli olduğu 78 yaşındaki Raziye Baki'ye süslediği buzağıyı hediye etti. Raziye Baki, eşinin buzağı almasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Tonya ilçesi Ortamahalle'de oturan 85 yaşındaki Ahmet Baki, 60 yıllık eşi Raziye Baki'ye, 14 Şubat Sevgililer Günü için sürpriz yapmak istedi. Ahmet Baki, eşinin hayvanları çok sevdiğini bildiği için ona hayvandan, 4 bin liraya aldığı buzağı aldı. Buzağıyı süsleyip, evlerinin önüne getiren Ahmet Baki, burada eşine, "Sevgililer günümüzde sevinçle karşıla beni, gel! Hediye aldım sana, gel sev onu" diye seslendi. Eşinin sesini duyup dışarı çıkan Raziye Baki, sürpriz karşında çok şaşırdı ve sevindi. Raziye Baki, kucakladığı eşine teşekkür etti.

"Hayatımız hep güzel geçti"

Huzurlu ve mutlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Ahmet Baki, "Önceleri yoksul zamanlarımızda küçük hediyeler alıyordum. Bu yıl ekonomik olarak müsaittim. Eşim de hayvanları çok sevdiği için büyüğe zor bakar, küçüğe daha rahat bakar diye eşimi mutlu etmek için ona buzağı aldım. 60 yıllık evliliğimizde hayatımız hep güzel geçti. On çocuk sahibiyim. Yokluk zamanlarımda onlara varlıklı gibi bakabildim. Eşimle evleneceğim zaman onu atla almaya gittim. At ile kapıma getirdim. O günden bugüne anladığım tek şey huzurdur. O yüzden de çok mutluyum" dedi.

"Eşimden razıyım"

Eşinin hediye ettiği buzağıyı alan Raziye Baki ise "Bunca yıllık evliyim. 10 çocuğumuz var. Allah'ıma çok şükür, hepsi de yaşıyor. Ben eşimden razıyım, eşim de benden razıdır. Hiç Sevgililer Günü'nü bu tür kutlamamıştık. Eşim, zaman zaman hediyeler aldı bana. Ancak bugün buzağı alması beni çok mutlu etti" diye konuştu.