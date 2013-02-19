Sevgililer günü tatil rezervasyonları bayram tatilini aratmadı

Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan rezervasyon sayıları bayram rezervasyonları ile yarıştı. Pek çok çift 14 Şubat'ı cuma günü ile birleştirerek 4 gün tatil fırsatı olarak değerlendirildi.

Tatil.com Genel Müdürü Serdar Şahin “Tatil.com olarak bu sene 14 Şubat Sevgililer gününü oldukça yoğun geçirdik. Bunun en büyük sebebi Sevgililer Günü’nün Perşembe gününe denk gelmesi oldu. Sevgililer tarihleri fırsat bilip kendilerine Perşembe – Pazar 3 gece 4 günlük tatil fırsatları yarattılar. Tercih edilen şehirler arasında Amsterdam, Paris, Roma, Venedik ve Barcelona yer alıyor. Bu şehirlerin ortak özellikleri olarak romantik, eğlenceli ve otantik şehirler olmaları dışında en uzağının İstanbul’a uçuş süresinin 3,5 saat kadar olmasıdır. Çiftler hem baş başa kalabilmek, hem romantik ama fazla zaman almayacak kısa bir tatil yapabilmek, hem de oldukça ekonomik olan bir dönem için Sevgililer Günü gibi özel bir günü geçirmek için bu şehirleri tercih ettiler.' şeklinde konuştu.

Şahin, Sevgililer Günü’nde Yurtdışı turlarının çok fazla tercih edilmesine bir başka sebep olarak, yurtiçi’nde 5 yıldızlı bir otelde 3 gece 4 gün olarak konaklama ücretine uçağı da dahil ettiğinizde yurtdışı turları ile hemen hemen aynı fiyata geliyor olması olarak gösterdi. Şahin sözlerine 'Farklı kültürden insanları tanımak, yaşayışlarının bilinçli bir toplum haline geldiği için yurtdışı seyahatleri artık herkes için daha cazip bir hal almış durumda. Yurtdışı turlarının yurtiçi turlarına göre çok daha fazla tercih edildiğini gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz.” diyerek devam etti.

14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel tercih edilenler arasında Avrupa ülkeleri yanı sıra Kıbrıs’ın da yerini aldığını söyleyen Şahin, 'Sevgililer Günü’nün de adeta bayram gibi kutlanarak tatil programına dönüştürülmesi turizm dünyasına da hareket getirdi ” diyerek konu ile ilgili düşüncelerini açıkladı.