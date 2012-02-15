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Sevgililer Günü sürprizine Demet Akalın'dan yanıt: Evet kıroyum

Demet Akalın, Sevgililer Günü sürprizini eleştirenlere yanıt verdi.

15 Şubat 2012 17:54

 

 
T24 - 'Böyle Bir Şey Var mı? programına sevgilisi Okan Kurt’la birlikte katılan Demet Akalın, çok konuşulan sevgililer günü sürpriziyle ilgili açıklamalar yaptı.
 
Etiler’de bir binanın duvarına astırdığı dev afişle sevgilisine sürpriz yapan Akalın: "Duvarı birkaç gün kiraladım. Bursa’da da gazetelere ilan verdim. Afişin kıro işi olduğunu söylüyorlar. Ben zaten kıroyum. Kıro olduğumu itiraf ediyorum. Böyle bir ruhum var bu da benim doğalım. Ben en doğal halimle yaşamaya devam edeceğim. İçimden geldiği gibi" dedi.

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