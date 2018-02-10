Sevgililer Günü öncesi sosyal medya dolandırıcılarına dikkat 

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- TÜKETİCİ Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, yaklaşan Sevgililer Günü nedeniyle vatandaşların sosyal medya üzerinden yapılan satışlarda dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmasını istedi.

Sosyal medya üzerinden reklamı yapılan her sitenin güvenli olmadığını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, web sitesi ve ticari kaydı olmadan da sosyal medya üzerinden satışların yapılabildiğini söyledi. Sevgililer Günü\'ne özel parfüm, saat, kravat, ayakkabı gibi markalı ürünleri ucuz fiyatlara satıyor gibi görünen dolandırıcılara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Altay, \"Gerçek değerinin çok altında pazarlanan bu ürünlere tüketiciler kanarak tuzağa düşmektedir. Tüketicilerden aldığımız şikayetlerde, sosyal medya üzerinden alınmak istenen bir ürün hiçbir şekilde tüketicinin eline ulaşmıyor. Talep edilen ürün yerine farklı bir ürün gönderiliyor. Alıcıya ulaştığında hasarlı ya da kullanılamaz durumda oluyor. Talep edilen ürün yerine dalga geçilen bir ürün gönderiliyor. Gönderilen ürünün bedeni veya rengi farklı oluyor. Sosyal medya üzerinden alışveriş yapmak isteyen tüketicilerin yaşadığı bu sorunların hepsinde karşı tarafta muhatap bulunmuyor. Mesafeli satış yöntemi ile eğer dolandırıcılara para kaptırılır ise o paranın geri alınması imkansızdır. Sadece savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir. Başka tüketicilerin mağdur olmaması için mutlaka savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını öneriyoruz\" diye konuştu.

\'KARGONUN İÇİNİ AÇIP BAKMADAN ALMAYIN\'

Tüketicinin mesafeli satış aracılığı ile satın aldığı paketin açılıp içerisine bakıldıktan sonra kargocunun tüketiciye teslim etmesi gerektiğine vurgu yapan Nihat Altay, \"8 Ocak 2018\'de yayımlanan yeni kara yolu taşıma yönetmeliği kapsamında kargo ve dağıtım işletmecilerinin yükümlülüklerine göre, satın alınan ürünün paketi alıcısına tesliminde, alıcının talebi ve gönderen tarafından açılmasının kabulü halinde, kargocu bu talebi yerine getirmek zorundadır. Yani tüketici aldığı ürünün paketini bir tutanak halinde açtırıp sonra teslim alması dolandırıcılığa karşı en etkili çözüm olacaktır\" dedi.

\'GÜVENİLİR SİTELERİN TERCİH EDİN\'

Sevgililer Günü\'nde mesafeli satışı tercih edecek tüketiciler, güvenilir sitelerden alışveriş yapması durumunda, ürün ayıplı olsun veya olmasın hiçbir mazeret göstermeden 14 gün içinde iade edilebildiğine değinen Altay şöyle devam etti:

\"Herhangi bir olumsuzlukta Tüketici Hakem Heyeti\'ne müracaat edilerek hak aranabilir. Güvenilir siteleri öğrenmenin en basit yolu kullanıcı yorumlarıdır. E-ticaret sitelerinin haklarında yapılan yüzlerce yorumlara bakılarak site hakkında olumsuz yorumlar çoğunluktaysa alışveriş yapmamak gerekir. Ayrıca satıcı ya da sağlayıcının kayıtlı tüzel bir kişiliği olup olmadığının, vergi numarasının, ticari unvanının, açık adresinin, telefon ve diğer erişim bilgilerinin incelenmesi gerekiyor. Güvenilir bir siteden alışveriş yapılsa dahi, ödeme işleminde kart bilgileri SMS üzerinden kesinlikle paylaşılmamalıdır. Cep telefonuna gelen doğrulama şifresi üçüncü kişilerle paylaşılırsa tüketicinin hesap ve kartlarının içi dolandırıcılar tarafından rahatlıkla boşaltılabilir.\"

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