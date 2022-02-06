Sevgililer Günü öncesi sahte saat operasyonu

İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği dünyaca ünlü saat markalarının taklidi olan kol saatlerini, fahiş fiyatlara satan K.E. yakalandı. Sahte saatlerin depolandığı iş yerinde yapılan aramalarda; 740 sahte kol saati ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; şüpheli bir kişinin, yaklaşan “14 Şubat Sevgililer Günü”nü fırsat bilerek, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye'ye getirttiği dünyaca ünlü markalara ait sahte saatleri yüksek fiyatlardan satarak milyonlarca liralık haksız kazanç sağladığı bilgisini aldı.

İnternet üzerinden satış yapıldı

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; (K.E.)'nin elindeki sahte veya taklit ürünlere e-ticaret üzerinden müşteri bulduğu, yakalanmamak için internet sitesinde farklı bir adres gösterdiği tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düğmeye basan Jandarma ekipleri; saatlerin depolandığı adrese operasyon düzenledi ve şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramalarda; dünyaca ünlü çeşitli saat firmalarına ait 740 adet kol saati ele geçirildi.

Jandarmadan uyarı

Jandarma yetkilileri; özellikle son 2 yıldır dünya genelinde yaşanan pandeminin de etkisiyle e-ticaretin giderek yaygınlaştığını, vatandaşların bu tarz sahte ürünler alarak mağduriyet yaşamaması için çok dikkatli olması gerektiğini, alınacak ürünün ya da hizmetin güvenilir, ticari sicil kaydı olan yerlerden temin edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yakalanan (K.E.), ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantıda olduğu kişilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.