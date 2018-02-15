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Kültür-Sanat

Sevgililer 14 Şubat'ta klasik müziğe doydu

İSTANBUL, (DHA)- KARTAL Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, ilçe halkına klasik müzik rüzgarı estirdi

15 Şubat 2018 13:15

İSTANBUL, (DHA)- KARTAL Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, ilçe halkına klasik müzik rüzgarı estirdi. Sinem ve Didem Balık kardeşler, operanın klasikleşmiş seçkin eserlerini okudu. 

Klasik müziğin Türkiye’deki önemli isimlerinden Sinem ve Didem Balık Kardeşler, Kartal Belediyesi’nin düzenlendiği etkinlikte Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz’de etkinliğe katıldı.

“TANGOLAR, TÜRKÜLER SÖYLEYECEĞİZ”

Sinem ve Didem Balık Kardeşler müzik ziyafeti öncesi açıklamalarda bulundu. Sinem Balık, Biz bu konseri yapmaktan dolayı çok mutluluk duyuyoruz. Böyle bir zamanda insan ruhunun onarılması gerekiyor. Bu da sanattan geçer” dedi. \'Biz bu topraktan gelen sanatçılarız\' diyen Didem Balık ise “Bugün gelen izleyicilerimize göre şarkılar söyleyeceğiz. Tangolar, türküler söyleyeceğiz. Güzel bir repertuvar yaptık.  Yurt dışında da çok konser yapıyoruz. Üst düzey birçok yerde şarkı söyledik. Avrupa Parlementosu’nda da şarkılar söyledik” ifadelerini kullandı.

Kartal Belediyesi Başkanı Altınok Öz, bu güzel günde herkesin sevgilisini alıp yemeğe gittiğini vurgulayarak, kalanlar ve müzik severlerin ise düzenledikleri konserde buluştuklarını söyledi.

BALIK KARDEŞLERDEN MÜZİK ZİYAFETİ

Açıklamaların ardından sahne alan Sinem ve Didem Balık kardeşler, müzik severlere muhteşem bir sahne performansı sundu. Luciano Pavarotti ve Placio Domingo gibi opera sanatçılarının klasikleşmiş eserleri okuyan Balık Kardeşler, müzik ve sanat severlere nostaljik şarkıları da çift ses olarak okudu. İlçe halkı konsere büyük ilgi gösterirken, Sinem ve Didem Balık Kardeşlerin muhteşem performansı alkış topladı.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Görüntü Dökümü:

-Sinem ve Didem Balık Kardeşlerin açıklamaları

-Kartal Belediyesi Başkanı Altınok Öz açıklamaları

-Konserden genel ve detay görüntüler

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