Sevgiliden bombalı bebek

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde bu sabah işyerinin önüne bırakılan paketi açmaya çalışan Mustafa Canyılmaz (29), bombanın patlaması sonucu yaşımını yitirdi.



Olay bugün saat 08.15 sıralarında Ortaca Sanayi Sitesi'ndeki Dirmil Kireç Deposu'nun önünde meydana geldi. Ailesine ait işyerine gelen Mustafa Canyılmaz, depo önünde içinde oyuncak bebek ve patlayıcı bulunan poşeti görünce alıp açmak istedi. Bu sırada poşetteki patlayıcı büyük bir gürültüyle infilak etti.



Çevredeki işyerlerininz de hasar gördüğıü patlamada ağır yaralanan Canyılmaz, ambulansla kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinde inceleme yapan Muğla Emniyet Müdürü Mehmet Emin Körpe " Patlamanın olduğu yerde bir oyuncak bebek ile mektup bulundu. Patlayıcı maddeyi poşetin içine bırakmışlar. Mektupta `Bu bebeği sakla, beni neden unuttun ve seni çok seviyorum' yazılı'' dedi. Olayın terörle ilgili olmadığının sanıldığını söyleyen Körpe, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü söyledi.



