T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sevgili kurbanı oldu

01 Eylül 2009 18:19

Atatürk Havalimanı’ndan 6 kilo 250 gram eroini valizle yurtdışına çıkarmaya çalışan İngiliz uyruklu Vanessa Mary Butterworth (44) x-ray cihazına takıldı. Sorgusunda 2 bin Euro için bu işi yaptığını söyleyen Butterworth, “Erkek arkadaşım istedi ben de yaptım. Paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim. Yoksa yapmazdım“ dedi.

İngiliz vatandaşı Vanessa Mary Butterworth (44) 30 Ağustos 2009 Pazar günü Atatürk Havalimanı’ndan çıkış yapmak istedi. Havalimanı’nda görev yapan özel güvenlik görevlileri, Butterworth’un x-ray cihazından geçen valizinden şüphelendi. Bunun üzerine yapılan aramada valizin dibine konulmuş 6 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü’ne götürülerek sorgulanan Butterworth, çantadaki eroinden haberi olduğunu ve bunu paraya ihtiyacı olduğu için yaptığını söyledi. Butterworth’un polise gözü yaşlı olarak verdiği ifadesinde “İngiltere’de yaşayan Türk erkek arkadaşım var. İstanbul’dan getirilmesi gereken eroin olduğunu söyledi. ’Polis senden şüphelenmez’ diyerek bana teklifte bulundu. Bunun karşılığında 2 bin Euro alacaktım. Biraz düşündükten sonra ’evet’ dedim. İki gün önce Türkiye’ye geldim. Burada beni karşılayan kişiden valizi teslim aldım. Erkek arkadaşım istedi ben de yaptım. Paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim. Yoksa yapmazdım“ dedi.

Butterworth’un erkek arkadaşıyla ilgili olarak farklı isimler verdiği öğrenildi. Emniyet yetkilileri, Butterworth’u yönlendiren kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24