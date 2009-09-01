Sevgili kurbanı oldu

Atatürk Havalimanı’ndan 6 kilo 250 gram eroini valizle yurtdışına çıkarmaya çalışan İngiliz uyruklu Vanessa Mary Butterworth (44) x-ray cihazına takıldı. Sorgusunda 2 bin Euro için bu işi yaptığını söyleyen Butterworth, “Erkek arkadaşım istedi ben de yaptım. Paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim. Yoksa yapmazdım“ dedi.

İngiliz vatandaşı Vanessa Mary Butterworth (44) 30 Ağustos 2009 Pazar günü Atatürk Havalimanı’ndan çıkış yapmak istedi. Havalimanı’nda görev yapan özel güvenlik görevlileri, Butterworth’un x-ray cihazından geçen valizinden şüphelendi. Bunun üzerine yapılan aramada valizin dibine konulmuş 6 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.



Narkotik Şube Müdürlüğü’ne götürülerek sorgulanan Butterworth, çantadaki eroinden haberi olduğunu ve bunu paraya ihtiyacı olduğu için yaptığını söyledi. Butterworth’un polise gözü yaşlı olarak verdiği ifadesinde “İngiltere’de yaşayan Türk erkek arkadaşım var. İstanbul’dan getirilmesi gereken eroin olduğunu söyledi. ’Polis senden şüphelenmez’ diyerek bana teklifte bulundu. Bunun karşılığında 2 bin Euro alacaktım. Biraz düşündükten sonra ’evet’ dedim. İki gün önce Türkiye’ye geldim. Burada beni karşılayan kişiden valizi teslim aldım. Erkek arkadaşım istedi ben de yaptım. Paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim. Yoksa yapmazdım“ dedi.

Butterworth’un erkek arkadaşıyla ilgili olarak farklı isimler verdiği öğrenildi. Emniyet yetkilileri, Butterworth’u yönlendiren kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

