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Yaşam

Sevgili kaybetmenin 10 yolu

Uzmanlar ‘Kız arkadaş nasıl kaybedilir?’ sorusuna yanıt aradı. İşte o 10 neden!

19 Eylül 2009 03:00

İnternet ile cepten oku‘The Sun’ gazetesi, kadınların fikirlerinden yola çıkarak ‘Kız arkadaş nasıl kaybedilir?’ sorusuna yanıt aradı. İşte o 10 neden!

Kötü yemek yeme: Ağzında yemek varken konuşan erkeklere hiçbir kadın dayanamaz.

Tembellik: Kadınlar her şeyi affeder ama kirli pantolonlarını kaldırmaya üşenen erkekleri asla!

Sigara: Bir “kül tablası”nı öpmeyi hiçbir kadın istemez.

Kıskançlık: Bir kadına sürekli nerede olduğunu soran bir erkek sinir bozar.

Çocuk sahibi erkek: Çocuk sahibi adamlar bazı kadınlar için “sıkıntı” anlamına gelir.

Kötü hijyen: Dişini fırçalamayan ya da kirli tırnaklara sahip erkek baştan kaybeder.

Çok kıllı olmak: “Maymun kadar kıllı olmak” itici bir unsur teşkil eder.

Bilgisayar hastalığı: Oyun bağımlısı erkek, sevgilisine zaman ayırma konusunda beceriksiz olduğundan tercih sebebi olmaz.

Küfür: Bir erkeğin iki kelimesinden biri küfür ise bu durum kadınların hoşuna gitmez.

Pasaklı erkek: Hiçbir kadının erkek arkadaşını dağınık ve pasaklı görmeye tahammülü yoktur.

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