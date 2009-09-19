Sevgili kaybetmenin 10 yolu

İnternet ile cepten oku‘The Sun’ gazetesi, kadınların fikirlerinden yola çıkarak ‘Kız arkadaş nasıl kaybedilir?’ sorusuna yanıt aradı. İşte o 10 neden!
Kötü yemek yeme: Ağzında yemek varken konuşan erkeklere hiçbir kadın dayanamaz.
Tembellik: Kadınlar her şeyi affeder ama kirli pantolonlarını kaldırmaya üşenen erkekleri asla!
Sigara: Bir “kül tablası”nı öpmeyi hiçbir kadın istemez.
Kıskançlık: Bir kadına sürekli nerede olduğunu soran bir erkek sinir bozar.
Çocuk sahibi erkek: Çocuk sahibi adamlar bazı kadınlar için “sıkıntı” anlamına gelir.
Kötü hijyen: Dişini fırçalamayan ya da kirli tırnaklara sahip erkek baştan kaybeder.
Çok kıllı olmak: “Maymun kadar kıllı olmak” itici bir unsur teşkil eder.
Bilgisayar hastalığı: Oyun bağımlısı erkek, sevgilisine zaman ayırma konusunda beceriksiz olduğundan tercih sebebi olmaz.
Küfür: Bir erkeğin iki kelimesinden biri küfür ise bu durum kadınların hoşuna gitmez.
Pasaklı erkek: Hiçbir kadının erkek arkadaşını dağınık ve pasaklı görmeye tahammülü yoktur.