Sevgili için 'saniyede 57 işlem' rekoru

T24 - 14 Şubat günü kredi kartlarıyla saniyede 57 işlemle 2011’in ilk harcama rekoru kırıldı.



Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre, Sevgililer Günü’nü ve öncesindeki hafta sonunu kapsayan 12-14 Şubat 2011 tarihlerinde, kredi kartları ile 713 milyon TL’lik harcama gerçekleşti. Bu dönemde, kredi kartları ile yapılan harcamalar 2010 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında cironun yüzde 12 oranında artış gösterdiği gözlendi.



14 Şubat gününü sevenler birlikte geçirdiler, kredi kartlarını sık sık kullandılar. BKM verilerine göre 14 Şubat‘ta 4 milyon 975 bin 708 kredi kartı işlem adedi ile, 2011 yılının rekoru kırıldı. Saniyede tam 57 adet işlem yapıldı.



Sevdiği için e-ticaret sitelerinden hediye seçenler, siparişlerini erken verdi. Sevgililer Günü’nden bir hafta önce verilen siparişlerle e-ticaret coştu. BKM verilerine göre 7 Şubat günü, kredi kartları ile internetten 16 milyon 646 bin 900 TL’lik harcama yapıldı. Bu rakam bir önceki gün olan 6 Şubat tarihi ile karşılaştırıldığında e-ticaret cirosunda yüzde 175 artış olduğu gözlendi. Sevgililer Günü sayesinde e-ticaret de tavan yaptı. Kredi kartları ile e-ticaret sitelerinden yapılan harcamalara bakıldığında ise giyim, aksesuar ve kozmetik siparişleri başı çekti.





SON ANA BIRAKANLAR KUYUMCUYA



Bu yıl Mevlid Kandili nedeni ile eğlenceleri ve tatilleri hafta sonu yaptığımız için 14 Şubat’ta son anda yapılan harcamalar kuyumcular ve restoranların yüzünü güldürdü. BKM verilerine göre 13 Şubat’ta kuyumcularda kredi kartları ile yapılan harcamaların tutarı 7 milyon 730 bin TL iken, 14 Şubat’ta bu ciro % 330 artarak 33 milyon 526 bin TL’ye fırladı. Sevgi sözcüklerini iletmek için kullanılan iletişim araçları sayesinde ise telekomünikasyon harcamaları artış gösterdi. BKM verilerine göre 14 Şubat günü yapılan telekomünikasyon harcamaları bir önceki güne göre yüzde 300’ ün üzerinde artış göstererek 53 milyon 771 bin TL’ye ulaştı.



Sevenler kredi kartları ile 14 Şubat öncesi hafta sonunda, yani 12-13 Şubat 2011 döneminde tatil yapmayı, seyahat etmeyi, baş başa yemek yemeyi ve ardından eğlence mekanlarına gitmeyi tercih etti. Havayolu firmaları, konaklama ve turizm acentelerine da en çok harcamanın 14 Şubat öncesi yapılması, sevenlerin her tür detayı düşünüp güzel bir tatil planladıklarını gösterdi.





TATİLDE İSVİÇRE ÖNE ÇIKTI



Bu yıl Sevgililer Günü’nün haftasonu ile birleşmesini fırsat bilip yurtdışına gidenlerin tercihi Avrupa’nın kayak merkezleri oldu. BKM verilerine göre 12-14 Şubat 2011 tarihlerinde yurtdışında kredi kartları ile en çok harcama yapılan yerlerden biri Avrupa’nın kayak merkezi İsviçre oldu. İsviçre’den sonra ise Londra, New York ve Rusya yurtdışı seyahati için tercih edilen ülkeler arasında yer aldı. Yurtiçinde ise tercih edilen gözde kayak merkezi ise Kartalkaya ve Uludağ oldu.







