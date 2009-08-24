Sevgili ‘cep’te yedi dakikayla rekortmen çıktı

IPSOS KMG’nin araştırmasına göre, cep telefonlarıyla en çok sevgili ile konuşuluyor ve sevgiliyle konuşmanın ortalaması günde 12 dakika. Eşle konuşulan dakika ise 3.1. Akraba, iş, arkadaş ve çocuklarla konuşmaların süresi de eşle konuşmayı geçiyor.

CEP telefonlarından yapılan aramalarda sevgiliye ayrılan süre; eşe ayrılan sürenin gerisinde kaldı. Eşe ayrılan süre akraba, arkadaş ve çocukları arama süresinin de gerisinde bulunuyor. Türkiye’de cep telefonlarından sevgili ile 7, eşle 2 dakika konuşuluyor. IPSOS KMG’nin düzenli olarak takip ettiği İletişim Paneli sonuçlarına göre, cep telefonlarıyla en çok sevgili ile konuşuluyor ve sevgiliyle konuşmanın ortalaması günde 12 dakika. Eşle konuşulan günlük dakika ise 3.1. Akrabayla görüşme 5.9 dakika, işle 5.6, arkadaş ile 5.5, çocukla 5 dakika.

Arama sıklığında iş önde

Günlük arama sıklığında ise 2.4 ile en çok iş için aramalar yapılıyor.

Sevgili ve arkadaş 1.8 arama sıklığı ile ikinci sırada bulunuyor.

Akraba arama sıklığı 1.6, çocuk arama sıklığı 1.5.

1.4 ile eşler arama sıklığında da en altta bulunuyor.

Birim arama süresinde sevgili 7.1, eş ise 2.2 dakika alıyor.

Birim arama süresinde akraba 3.6, çocuk 3.4, arkadaş 3.1, iş 2.3.

Yaşlanınca eş öne geçiyor

İletişim Paneli’ne göre, arkadaşlar ve sevgiliyle yapılan uzun görüşmeler yaşlandıkça yerini akraba ve eşlere bırakıyor; bunu iş ve çocuklar takip ediyor. 15-17 yaş aralığındakiler en çok arkadaş ve sevgiliyle konuşurken, 35-44 yaş aralığı ise en çok akrabalar ve eşleri ile görüşüyor.

En çok gece evden arama

Arama zamanında ise 7.3 dakika ile en çok gece 00.00-06.59 arası öne çıkıyor.

Geceyi 6.2 ile akşam, 4.3 ile öğleden sonra, 4.2’şer dakika ile öğle ve sabah izliyor.

8 ile günlük kullanım dakikaları en çok evde harcanıyor.

Evi 6.1 dakika ile işyeri takip ediyor.

Cadde ise 3.9 ile son sırada yer alıyor.

Rekabet ucuzluk getirdi,

cirolar yüzde 17 düştü

IPSOS KMG’nin düzenli izlediği İletişim Paneli haziran ayı sonuçları, Ocak 2009’a kıyasla, GSM cirolarında yüzde 17’lik düşüş olduğunu gösterdi. Aynı dönemde kullanım sıklığı ise yüzde 21 arttı. Tüketici Panelleri ve Medya Koordinatörü Kıvanç Bilgeman, ocak ayından buyana GSM harcamalarında düzenli bir düşüş gözlendiğini belirterek, bunda GSM şirketlerinin yaptığı promosyonların etkisi olduğunu söyledi.

Gerçek tasarruf kadınlardan

Cep telefonunu en yüksek gelire sahip AB grubu kullanıyor.

AB grubunun GSM harcamaları yüzde 33 gerilerken, kullanım oranları yüzde 27 artmış.

Erkekler GSM harcamalarını yüzde 13 düşürürken, kullanım oranlarını yüzde 30 artırmış.

Kadınlar ise GSM harcamalarını yüzde 23 azaltarak erkeklerden daha çok düşürmüş ve kullanım oranını sadece yüzde 11 artırmış. Bu ‘Gerçek tasarrufu kadınlar yaptı’ şeklinde değerlendiriliyor