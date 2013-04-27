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Yaşam

Sevgili bulma uğruna 4.3 milyar euro

'Bekarlık sultanlıktır' atasözü Almanlar için geçerli değil. Yapılan araştırmaya göre Almanlar sevgiliye yatırım yapıyor

27 Nisan 2013 23:24

Almanya'da yaşayan bekârların sevgili bulabilmek için geçen yıl 4,3 milyar euro ödediğini ortaya koydu.

Tek başına yapılan seyahatler, bar ziyaretleri ve dans kurslarının yanı sıra çöpçatanlık siteleri de bekârların “Bay veya Bayan Doğru”yu aradıkları başlıca mekânlardan.

Çöpçatanlık sitesi Parship'in 800 bekârın katılımıyla yaptığı bir anket, her 10 kişiden birinin hayatının aşkını bulabilmek için bir yılda bin eurodan fazla ödemeye hazır olduğunu gösteriyor.

Ankete göre aşkı bar ve kulüplerde arayan bekârların yüzde 42'si, bu uğurda yılda 7 bin euroya kadar harcadığını kaydediyor.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 20'si dil ve dans kurslarında, yine yaklaşık yüzde 20'siyse yalnız çıktıkları tatillerde Eros'un oklarına yakalanmayı umuyor. Bunun için yapılan yatırım ise yaklaşık 3 bin euro.
Kültürlü bir sevgili isteyen yüzde 14'lük kesimin başlıca uğrak yeri ise tiyatro, konser ve müzeler.

 

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