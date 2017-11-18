Sevgileri Ayla filmine konu oldu, gazi o günlere gitti

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- KORE Savaşı\'nda yaşanan gerçek olayın perdeye aktarıldığı \'Ayla\' filmi, İzmir\'deki gazilere yönelik özel gösterimde en çok Nurettin Kaçmaz\'ı duygulandırdı. 1950 yılının Şubat ayında cephe gerisinde gördükleri Koreli kızı yanlarına aldıklarını anlatan gazi Kaçmaz, \"Bölüğümüzün kızı gibi oldu. Japonya\'dan ayakkabı, elbise getirtip giydirirdik. Filmi izlediğim sırada da anılarım tazelendi, çok duygulandım\" dedi.

Kore Savaşı\'na gönderilen Türk askerlerinin cephe gerisinde küçük Koreli bir kıza sahip çıkmalarının, kızın Astsubay Süleyman Dilbirliği ile olan duygu yüklü ilişkisinin anlatıldığı film, Oscar\'a da aday gösterildi. Sinemaseverlerinde de büyük ilgi gösterdiği, gişede de başarılı olan filmi, İzmirli gaziler de izledi.

EN ÇOK NURETTİN GAZİ DUYGULANDI

Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi ile Karşıyaka Belediyesi, 30 Kore gazisi için özel gösterim yaptı. Kore gazilere kendileri ve eşleri için yapılan özel gösterimi büyük duygu seli içinde izledi. Ancak, filmi izleyenler arasında bulunan 88 yaşındaki Nurettin Kaçmaz için filmin apayrı öneminin olduğu ortaya çıktı. Yanında getirdiği fotoğrafı gösteren Nurettin Kaçmaz\'ın, filme konu olan olayı bizzat yaşadığı, Koreli kızın bir yerde anne ve babası gibi bakımını yaptığı öğrenildi. O günleri anlatan Nurettin Kaçmaz, şöyle dedi:

\"Kore\'ye ilk gidenlerden birisiyim. 1950 yılında gittik. Orada savaş alanının biraz gerisinde kamp kurduk. Cephe gerisinde olduğumuz sıralarda Koreliler, sık sık yanımıza gelirdi, ekmek isterlerdi. Biz yine istirahatte olduğumuz sırada yanımıza bir kız çocuğu geldi. Anne ve babasının olmadığını öğrendik, ağlıyordu. Kızı yanımıza aldık, bizim bölüğe. Onun bakımını yaptık. Bütün bölük bakardık. Herkes severdi. Hatta Japonya\'dan elbise ayakkabı bile ısmarlardık. Bizim yanımızda 5 ay kaldı. Sonrasında biz ayrıldık ama giden asker yerine gelene Koreli kızı teslim ederdi. Ben de filmi izlediğim sırada çok duygulandım. O günlere gittim.\"

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