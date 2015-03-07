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Sevgi, obezitenin çaresi olabilir mi?

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, 'sevgi veya bağlanma hormonu' olarak da adlandırılan oksitosin yağlı yiyeceklerden uzak durmayı sağlıyor

07 Mart 2015 18:15

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard’da  yapılan bir araştırmaya göre, 'sevgi' obezitenin çaresi olabilir. Araştırmaya göre, 'sevgi veya bağlanma hormonu' olarak da adlandırılan oksitosin, erkeklerin özellikle yağlı yiyeceklerden uzak durmasını sağlıyor. Oksitosin içeren burun spreyini kullanan erkekler yağlı yiyecekleri daha az tüketiyor.

Bilim insanları, ortalama 27 yaşındaki erkek katılımcılardan bazılarından oksitosin içeren, diğerlerinde içinde tuzlu su bulunan burun spreyi kullanmasını istedi. Bir saat sonra kahvaltı verilen katılımcılardan oksitosin alanların tek dozdan sonra bile daha az yağlı yiyecek tükettiği görüldü.

Araştırmanın bir diğer sonucu ise, oksitosin spreyinin insülin hassasiyetini arttırdığı ve metabolizmayı hızlandırdığı yönünde. Bilim insanları oksitosin spreyinin yan etkisinin bulunmadığını belirtiyor. Araştırmaya imza atanlardan Elizabeth Lawson, konuyla ilgili başka araştırmalar gerekse de sonuçların obezite ve metabolizma sorunlarının tedavisine ışık tuttuğuna dikkati çekti. 
 

Oksitosin, sevgiliyi daha çekici kılıyor
 

Araştırmanın sonuçları ABD'de pazar günü 97'ncisi düzenlenecek Endokrin Derneği'nin konferansında ayrıntılı şekilde sunulacak. Daha önce yapılan araştırmalar oksitosinin hormonunun erkeklerin sevgililerini daha çekici bulmasını sağladığını ve sarhoşluğun etkilerini azalttığını ortaya koymuştu. (AA)

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