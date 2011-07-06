Sevgi Kabakçı: Mister Burdon viskilerini ben aldım

T24 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 5 Rus rehberin sahte içkiden zehirlendiği ve hayatını kaybettiği tekne gezisini düzenleyen Orkan Denizcilik Şirketi’nin ortağı Sevgi Kabakçı, Mister Burdon viskilerini kendisinin satın aldığını söyledi.



Türkiye, geçtiğimiz aydan beri Bodrum’da çıktıkları tekne gezisinde sahte viski içtikten sonra hayatını kaybeden 5 Rus rehberi konuşuyor. Önceki gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde hayatını kaybeden Viktoria Nikoloeva’nın da ardından ölümlere neden olan sahte içki Mister Burdon’un kimler tarafından üretildiği resmi makamlar tarafından hala açıklanmadı. Olaydan sonra yürütülen soruşturma kapsamında tekne gezisini düzenleyen ve Mister Burdon’u ikram eden Orkan Denizcilik Şirketi’nin ortağı Önder Kabakçı ile içkilerin satın alındığı Naz Alkollü ve Alkolsüz İçecek firmasının sahibi Sakıp Demirkol ile çalışanları Ender Salman ve Tolga Depeharman tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada 10 gün sonra iddianamenin hazırlanacağı ve davanın başlayacağı belirtiliyor.





Arkadaşım tavsiye etti





Vatan gazetesine konuşan Orkan Denizcilik Şirketi’nin ortağı Önder Kabakçı’nın eşi Sevgi Kabakçı, Mister Burdon’un da yer aldığı içkileri 7 koli halinde Naz Alkollü ve Alkolsüz İçecek firmasından kendisinin satın aldığını belirterek şunları söyledi:”Mayıs ayı başında 7 koli karma vodka ve Mister Burdon’un da yer aldığı viskileri ben satın aldım. Naz Alkollü ve Alkolsüz İçecek firmasından ilk kez içecek satın alıyorduk. Alanya’da üç aylık bir firmalar. Bir otelci arkadaşımın tavsiyesi ile oradan satın aldım.Olaydan sonra herkes gibi bizlerde son derece üzüldük. İçkilerin sahte olabileceği hiç aklıma gelmedi. Markaları üzerine de çok fazla düşünmedik. Naz İçecek yetkilileri, içkileri kimden satın aldığını açıklamıyor. Ankara’dan Birlik Gıda adlı bir şirketten satın aldıklarını söylüyorlar. Ama yalan söylüyorlar.”