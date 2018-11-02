'Sevgi İzi' ile kaybolanları buluyor

Can ÇELİK- Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da dövmeci Mehmet Çağatay Öner (36), Türkiye genelinde uygulanan \'Sevgi İzi\' projesi kapsamında, kaybolma riski olan birçok insana belirlenen kodları ücretsiz bir şekilde dövme yapıyor. Bu dövmeler sayesinde kaybolan kişiye ulaşılabiliyor.

Dövmeci Mehmet Çağatay Öner, Türkiye\'de farklı illerde \'Sevgi İzi\' projesi için gönüllü birçok insan olduğunu belirtti. Öner, \"Sevgi İzi önemli bir proje. Ben de bu projenin Adana gönüllüsüyüm. Hastalık, yaşlılık ya da farklı sebeplerden dolayı kaybolma riski olan insanlara ailelerin talepleri doğrultusunda dövme yapıyoruz. Yaptığımız dövme bir sayı ve o sayı artık o hastanın bulunmasını sağlayacak kod oluyor\" dedi.

HUZUR VEREN BİR PROJE

Projenin engelli, Alzheimer hastası ya da kaybolup kendisini ifade edemeyen insanlar için hayati önem taşıdığını belirten Mehmet Çağatay Öner, şöyle konuştu:

\"Aynı zamanda kaybolma riski mevcut yakını olan kişiye de huzur veren bir proje bu. Başvurması çok basit. İnternette bir sayfa üzerinden kayıt formu doldurarak insanlar bu sisteme başvurabiliyor. Kendisi ve 2 yakınının iletişim bilgilerini yazdıktan sonra kaybolma riski olan kişinin de bilgilerini bu forma yazıyorlar. Bu işlem bittikten sonra sistem size otomatik olarak belirlenen bir numara veriyor. Bu numaraya biz \'Sevgi İzi kodu\' diyoruz. Numarayı aldıktan sonra o bölgede gönüllü olan bizim gibi kim varsa ona gidiyorsunuz. Şu an 100\'ün üzerinde dövmeci gönüllü olarak çalışıyor. İlgi gayet iyi. Bu sayede bulunan birçok insan oldu. Mesela, ikiz çocuklarımız kaybolmuştu onları bulduk. Yaşlı bir amcamızı bulduk. Kısacası biz de bu durumdan çok mutluyuz.\"



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